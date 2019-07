Mediacja, relacje z ludźmi, przedsiębiorczość

OŁAWA. Akcja. Już po raz trzeci w sali OCRS spotkały się w ramach „Aktywnych Oławianek” kobiety przedsiębiorcze, energiczne, szukające nowych kontaktów biznesowych

Panie spotykają się regularnie, aby nie tylko dowiedzieć się czegoś nowego, ale przede wszystkim poznać się, spędzić miło, ale też produktywnie czas. Każda z pań dzieliła się z innymi swoimi oczekiwaniami, ale też jak chce być zapamiętana przez pozostałe uczestniczki. Oprócz prelekcji, nie zabrakło czasu na integrację, która pomogła lepiej się poznać, ale też postawiła przed paniami problem komunikacji. – Na pierwszym naszym spotkaniu, mogło nam towarzyszyć myślenie, co to będzie, jak to będzie? A tymczasem same panie wiecie, czujecie, że wszystkie jesteśmy u siebie – mówiła na początku spotkania inicjatorka i prowadząca Kamila Bartoszek.

W ramach spotkania odbyły się też dwie prelekcje. Pierwsza z nich dotyczyła mediacji. Prowadziła ją Grażyna Górska, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych, doświadczona mediator, organizatorka oławskiej konferencji mediacyjnej. W swoim wystąpieniu przybliżyła zgromadzonym paniom swój zawód, z czym się wiążę, ale też w czym może pomóc. Mediacja, która jest bardzo szerokim pojęciem, może być deską ratunku, w sprawach wydawałoby się nie do rozwiązania. Pomoże w konfliktach rodzinnych, ale też w kwestiach na linii pracownik, pracodawca, czy w porozumieniu się firm.

Drugą prelegentką była Agnieszka Dembny psychoterapeutka, pedagog i socjoterapeutka. Wystąpienie pod tytułem „Relacje z ludźmi, najważniejsze wyzwania codzienności” było poświęcone kontaktom międzyludzkim. Z czym się borykamy, jak może wyglądać dobra komunikacja międzypokoleniowa, dlaczego mamy problemy z bliskością. Na te pytania i wiele innych próbowano wspólnie znaleźć odpowiedzi.

Kolejne spotkanie we wrześniu.

Tekst i fot.: Grzegorz Kacała

