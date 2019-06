Agnieszka Mikołajek z Oławskiej Platformy Pomocy wraz z młodymi wolontariuszami zbierali 16 czerwca na Miasteczku podpisy pod petycją

„Nie” dla cyrków ze zwierzętami

OŁAWA. Akcja. Członkowie i sympatycy Oławskiej Platformy Pomocy rozpoczęli akcję zbierania podpisów pod petycją o zakazie wykorzystywania zwierząt w cyrkach

Inicjatorzy akcji chcą, aby Oława stała się miastem „wolnym” od tego typu rozrywki.

– Nie uważamy ludzi cyrku za niewrażliwych, pozbawionych empatii i nastawionych na zysk drani. Wierzymy, że osoby zajmujące się zwierzakami nie tylko robią to najlepiej jak mogą, ale też nawiązują z nimi więź i los ich podopiecznych nie jest im obojętny. Doceniamy to, że starają się zapewnić zwierzakom jak najlepsze warunki, dbają o nie i nie stawiają „nierealizowalnych” wymagań. Doceniamy też historyczny wkład cyrku w edukację i ochronę gatunków – czytamy w udostępnionym w internecie oświadczeniu. – Nasz sprzeciw wynika z zupełnie innych pobudek. Uważamy, że cyrk – przy jego całej wspaniałej historii, tradycji i kulturze, nie jest dobrym miejscem dla „pracujących” zwierząt, zwłaszcza w XXI w. Uważamy, że szkody, które są wyrządzane w ten sposób zwierzętom, są znacznie większe niż korzyści, które odnoszą one same i ludzie, którym służą.

Pomysłodawcy oprócz motywacji, która stoi za petycją, opisali też w kilku punktach mity dotyczące cyrków, rozprawiając się z nimi w rzeczowy sposób. Między innymi odnoszą się do kwestii możliwości spotkania dzikich zwierząt w cyrku, a przecież w dzisiejszych czasach jest wiele możliwości zarówno audiowizualnych, jak i innych, które na to pozwalają: – Naszym zdaniem nie ma żadnego uzasadnienia, żeby współcześnie wykorzystywać zwierzęta w sposób, w jaki dzieje się to w cyrkach. I choć, co już podkreślaliśmy na początku, doceniamy starania o to, by ich los się poprawiał, widzimy tylko jedno sensowne rozwiązanie tego problemu. Całkowita rezygnacja z tej części programu cyrkowego przy jednoczesnym zapewnieniu jak najlepszej opieki zwierzętom, które w cyrkach jeszcze się znajdują. Apelujemy do władz i mieszkańców o przyłączenie się do naszej akcji.

16 czerwca na Miasteczku Agnieszka Mikołajek z OPP wraz z wolontariuszami zachęcała mieszkańców do podpisania petycji. Każdy zainteresowany może też podejść do punktów rozmieszczonych w Oławie. Gdzie? Salon Fryzjerski Iza Bigos ul. Zaciszna 36 lok. 2U, Agencja Marketingowa KREO Zaciszna 36/3u, Biuro Podróży Impuls 3 Maja 6, Centrum Obsługi Nieruchomości Bld Sp z Oo Oława Pałacowa 7/1, Alice in English Wonderland 11 listopada 7B6, Oławskie Centrum Tańca 3 Maja 2.

Pod postem na FB pojawia się wiele głosów poparcia. Mieszkańcy cieszy inicjatywa, piszą m.in. że nigdy nie chodzili z dziećmi do cyrku, o taniej, marnej rozrywce.

MOŻNA RÓWNIEŻ PODPISAĆ PETYCJĘ ON-LINE. Tutaj: https://secure.avaaz.org/pl/community_petitions/Burmistrz_Miasta_O_Cyrk_bez_zwierzat_w_Olawie/?pQOYCob&fbogname=O%C5%82awska+P.&utm_source=sharetools&utm_medium=facebook&utm_campaign=petition-748006-Cyrk_bez_zwierzat_w_Olawie&utm_term=QOYCob%2Bpl&fbclid=IwAR01IVHT-_VgrKnbPS6KmlZ38zh5klmkH-glmFC2R_PwbM5pWXgjkIXDido

Tekst i fot.: Grzegorz Kacała [email protected]

Kategoria artykułu: Aktualności