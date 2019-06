Rusza Projekt Plaża 2019!

Już niebawem Dolny Śląsk przeniesie się nad morze. Po raz drugi nasz region weźmie udział w Projekcie Plaża koordynowanym przez telewizję TVN. To będzie lato, podczas którego nikt nie zazna nudy!

Od 5 lipca, na osiem kolejnych tygodni, do ośmiu nadmorskich miejscowości przeniesie się Dolny Śląsk i jego największe atrakcje.

Dolnośląskie miasteczko stanie w pierwszej kolejności w Świnoujściu (5-7.07.), potem Kołobrzegu (12-14.07.), Dziwnowie (19-21.07.), Darłówku (26-28.07.), Ustce (2-4.08.), Gdańsku (9-11.08.), Łebie (16-18.08.) i Władysławowie (23-25.08).

W nim będzie można zapoznać się z ofertę turystyczną Wałbrzycha, Wrocławia oraz gmin: Ząbkowice Śląskie, Oleśnica, Kłodzko, Karpacz, czy Szklarska Poręba. Wydział promocji urzędu marszałkowskiego pokaże dostępne w naszym regionie górskie resorty, sztolnie, kopalnie i zamki. Zaprosi do pięknych twierdz (Kłodzko i Srebrna Góra) oraz na pełne wrażeń spływy pontonowe. Natomiast animatorzy zaproponują szereg zabaw skierowanych do całych rodzin. Będzie również okazja, by stoczyć familijne potyczki w sportach plażowych.

− Projekt Plaża, to ogromne miasteczko TVN, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Strefa dolnośląska jest jedną z jego części. Będziemy tworzyć i kreować, będziemy poznawać się i przede wszystkim jak najwięcej opowiadać o Dolnym Śląsku – zachęca Cezary Przybylski, marszałek województwa.

W pozostałych częściach miasteczka dzieci poszaleją w „kids clubie”, gdzie powstanie plac zabaw, zaś nastolatkowie i dorośli będą mogli spróbować swoich sił w pływaniu na desce SUP lub skakaniu na wodnej trampolinie. Wszyscy otrzymają zaproszenie do zumby oraz kącika czytelniczego. Powstanie również specjalna „Strefa Gwiazd”, w której gościć będą aktorzy oraz uczestnicy popularnych seriali i programów grupy TVN Discovery Polska (m.in. „Na Wspólnej”, „Top Model”, „19+” czy „Big Brother”) oraz wokaliści i zespoły muzyczne.

Planując wakacje warto spojrzeć w kalendarz Projektu Plaża i tak zaplanować pobyt nad Bałtykiem, by mieć okazję do skorzystania z nadmorskich propozycji Dolnego Śląska.

Kategoria artykułu: Aktualności