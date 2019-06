Będzie więcej pieniędzy na szkolenia pracowników

Na ponad 18,6 mln zł opiewają złożone przez pracodawców z Dolnego Śląska wnioski na kursy, szkolenia i studia podyplomowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W dyspozycji samorządu jest blisko 13,6 mln zł. – Na tym nie koniec, będą fundusze z rezerwy – uspokajają władze województwa dolnośląskiego.

Część naborów jeszcze trwa, kolejne mają zostać ponownie ogłoszone, dlatego pracodawcy wciąż mogą się starać o pieniądze z ponad 13,5 milionowej puli na kursy, szkolenia i studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. A KFS to wydzielona część środków Funduszu Pracy, która została przeznaczona na finansowanie kształcenia ustawicznego osób pracujących. Dobra wiadomość jest też taka, że niebawem dostępne będą dodatkowe pieniądze z ministerialnej rezerwy.

– KFS cieszy się ogromną popularnością wśród pracodawców, dlatego wnioskowaliśmy do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej o dodatkowe miliony dla pracodawców z Dolnego Śląska. Już dziś możemy się pochwalić uzyskaniem dodatkowych ponad 3,2 mln zł na ten cel – zapowiada Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

O wykorzystaniu funduszy zdecydują powiatowe urzędy pracy, które po rozdysponowaniu podstawowej, przyznanej wcześniej kwoty, mogą sięgnąć po rezerwę. Pierwszy wniosek złożył Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi i kilka dni temu otrzymał dodatkowe 60 tys. zł.

KFS w tym roku świętuje swoje 5-lecie na Dolnym Śląsku.

– Mogę powiedzieć, że na dobre przyjął się wśród pracodawców. Przedsiębiorcy chwalą sobie, że o wyborze konkretnych działań decydują sami. Co więcej – ci najmniejsi, mogą liczyć nawet na 100-procentowy zwrot kosztów szkolenia. O tym zadowoleniu świadczą też same liczby.

W ciągu 5 lat do pracodawców trafiło ponad 45 mln zł. Blisko 4,5 tys. pracodawców skorzystało z kursów, szkoleń i studiów podyplomowych dla ponad 37 tys. pracowników. Te liczby robią wrażenie – wylicza Michał Bobowiec, członek zarządu województwa dolnośląskiego.

W ramach tegorocznej edycji KFS dolnośląskie powiaty mają do dyspozycji od 120 tys. zł

do 3,22 mln zł na szkolenia swoich pracowników. Do dziś pracodawcy złożyli ponad 1,6 tys. wniosków, opiewających na 18,65 mln zł, a do dyspozycji w ramach podstawowego limitu jest 13,58 mln zł. Do tego dojdzie 3,23 mln zł w ramach rezerwy.

– Zasadą jest jednak, że dopiero po zaangażowaniu wszystkich środków KFS pochodzących

z limitu podstawowego, powiatowe urzędy pracy mogą występować o środki z rezerwy.

Na zgłoszenia z dolnośląskich urzędów pracy czekamy do końca września, a wnioski rozpatrywane są na bieżąco – podsumowuje Bartosz Kotecki, wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Pieniądze z rezerwy KFS mogą trafić na podniesienie kwalifikacji:

– pracowników Centrów i Klubów Integracji Społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej;

– osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;

– w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.

Więcej informacji http://www.dwup.pl/Krajowy-Fundusz-Szkoleniowy oraz w powiatowych urzędach pracy.

