Fajny Taki Dzień!

Dzieci ze Ścinawy 31 maja miały swoje święto.

Rada Sołecka z KGW, jak co roku, zorganizowali Dzieciom doskonałą zabawę. Dmuchane zamki zawsze się sprawdzają. Do tego jeszcze coś na wzmocnienie w postaci waty cukrowej, popcornu, krążków ziemniaczanych i zdrowych napojów a na drogę powrotną baton i chrupki. Dzięki sponsorom mogliśmy również dać coś do zabawy – najlepiej sprawdzały się kolorowe piłki i hola-hopy. Nasze pociechy nie czekały na rozpoczęcie ani na życzenia, od razu rzuciły się w wir zabawy – śmieje się Sołtys. Jednogłośnie oznajmiły: „Fajnie, że jest taki dzień”.

Aleksandra Marczak

