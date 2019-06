Niespodzianka! W nowym basenie popływasz za złotówkę!

Kilka dni temu opublikowaliśmy cennik nowego odkrytego basenu. Dziś „Termy Jakuba” na swoim profilu na facebooku poinformowały o niespodziance. Do końca czerwca bilety za złotówkę!

A co od lipca?

Bilety są całodniowe. Od poniedziałku do piątku popływać będzie można za 15 złotych – to cena biletu normalnego, ulgowy kosztuje 10 złotych. W sobotę, niedzielę i święta będzie o złotówkę drożej. Dzieci do 3 roku życia mają wstęp wolny. Bilety ulgowe przysługują uczniom, studentom do 26 roku życia, niepełnosprawnym i tym powyżej 60 lat. Posiadacze Oławskiej Karty Dużej Rodziny i Oławskiej Karty Seniora mogą kupić bilet za pół ceny.

Zostawienie rzeczy w szafce depozytowej kosztuje 5 złotych, a wypożyczenie leżaka – 10 złotych.

Przypominamy, że pierwsi klienci skorzystają z basenu już 17 czerwca i od tego dnia do 30 czerwca przygotowano niespodziankę – bilety będą kosztowały zaledwie złotówkę! Oficjalne otwarcie 24 czerwca, wtedy odbędzie się piknik rodzinny. Basen będzie czynny codziennie od godz. 10.00 do 19.00.

