Toyota z nagrodami

Fabryka Toyoty w Jelczu-Laskowicach i w Wałbrzychu otrzymała dwie nagrody gospodarcze, w Polsce oraz Japonii.

Podczas jubileuszowej, dziesiątej konferencji „Moto Idea” – jednego z najważniejszych wydarzeń motoryzacyjnych w kraju 20 firmom i instytucjom, w tym fabryce Toyoty, wręczono specjalne wyróżnienia „Dziesięciolecia Moto-Idei”. Jak podkreślają organizatorzy kapituła Moto-Idei chciała w ten sposób wyróżnić te firmy i instytucje, które w minionym dziesięcioleciu wywarły ogromny wpływ na cały przemysł motoryzacyjny w Polsce oraz podmioty, które są liderami we wdrażaniu innowacji, automatyzacji i robotyzacji, dbają o kształcenie oraz rozwój swoich pracowników, przyczyniając się do poprawienia warunków pracy i podnoszenia kwalifikacji kadr.

Nie była to dla Toyoty jedyna okazja do świętowania. Miesiąc temu w Tokio odbył się szczyt gospodarczy Japonia-Europa Centralna i Wschodnia. Podczas tego wydarzenia wręczono nagrody japońskim firmom, które w największym stopniu wpłynęły na rozwój tego regionu Europy. Polska fabryka Toyoty razem z węgierską fabryką Magyar Suzuki Motors otrzymały nagrodę w kategorii najlepszych inwestorów w Europie Centralnej i Wschodniej (Top Automotive Investors in CEE).„Przyjazna środowisku, niskoemisyjna technologia hybrydowa stanowi główny wyróżnik Toyoty na rynku europejskim i nie tylko. Polska fabryka Toyoty jest pierwszym producentem elektrycznych jednostek napędowych e-CVT do samochodów hybrydowych poza Azją, co za tym idzie stanowi ona ważne ogniwo na drodze do elekromobilności w Polsce i Europie.” – podkreślił w czasie odbioru wyróżnienia Hideaki Homma – Project General Manger, Pionu External & Public Affairs z światowej centrali koncernu Toyota (Toyota Motor Corporation).

Źródło: Toyota Motor Manufacturing Poland

Kategoria artykułu: Aktualności