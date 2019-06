Impresje Grzegorza

OŁAWA. Kultura. W Ośrodku kultury można do końca czerwca oglądać wystawę zdjęć podopiecznego fundacji „Krok po kroku” Grzegorza Horodyńskiego

Na pierwszym piętrze zorganizowano wernisaż, gdzie oprócz głównego bohatera czyli autora zdjęć, była rodzina, przyjaciele, wszyscy, którzy pomogli w realizacji wystawy. Wśród gości nie zabrakło też burmistrza Oławy Tomasza Frischmanna. Dziękował za zaangażowanie i pasję, którą Grzegorz chciał się podzielić z innymi, podkreślając jak wielkie jest to wydarzenie w życiu początkującego fotografa. – Przede wszystkim witam artystę, witam Ciebie Grzesiu – mówił burmistrz – od lat współpracujemy, od lat widzę jak Grześ chodzi po Oławie z aparatem fotograficznym, bądź kamerą. Nie raz się zastanawiałem dlaczego robi te zdjęcia, dlaczego tak dużo, praktycznie nie było imprezy, której by nie fotografował. Kiedy zjawił się w listopadzie z propozycją wystawienia swoich prac bardzo się ucieszyłem, zauważyłem też bardzo dużą dozę determinacji. I to ona spowodowała, że dziś w Ośrodku Kultury możemy oglądać jego zdjęcia.

Rozmowę z Grzegorzem będzie można przeczytać za tydzień w papierowym wydaniu „Powiatowej”.

Tekst i fot.:Grzegorz Kacała

Kategoria artykułu: Aktualności