Co w kinie ODRA?

Zapraszamy do kina ODRA!

Krystyna Janda bez wątpienia jest jedną z najlepszych polskich artystek. Jej kunszt aktorski docenili jurorzy Festiwalu Filmów Niezależnych Sundance i przyznali aktorce nagrodę za rolę w filmie „Słodki koniec dnia” Jacka Borcucha. Dzieło to będzie można oglądać od 7 do 13 czerwca

Współautorem scenariusza filmu jest Szczepan Twardoch. Główna bohaterka Maria Linde, polska poetka mieszkająca od lat we Włoszech ma właściwie wszystko, czego całe życie pragnęła. Pisze, czyta, nieustannie zafascynowana pięknem włoskiej przyrody. Ma czas na zabawy z wnuczkami, dyskusje z córką i słowne potyczki z mężem. Ale mimo sławy i uporządkowanego życia nadal poszukuje. Maria wciąż podważa zastany porządek i otwarcie przeciwstawia się krępującym konwenansom, jednak mieszkając w małej, dość zamkniętej społeczności, gdzie wszyscy się znają i żyją zgodnie z tradycją i religijnymi nakazami nie jest to łatwe.

Filmowa historia to przede wszystkim obraz współczesności, odzwierciedlenie naszych „strachów” i życiowych dramatów. Reżyser z wyczuciem mówi o lęku przed starością i postrzeganiu kobiecości, a także o doświadczeniu emigracji i stosunku do „obcego”. Piękne polskie kino, które naprawdę warto zobaczyć.

W „Odrze” od 7 do 13 czerwca.

Seans Kinomana: Nienasyceni

W czerwcu zapraszamy do Kina Odra na ostatni – przed przerwą wakacyjną – Seans Kinomana, w ramach którego wyświetlimy włosko-francuski dramat kryminalny „Nienasyceni”.

Miłość, seks i rock’n’roll w pejzażach Morza Śródziemnego i pulsującym rytmie przebojów The Rolling Stones. Legendarna gwiazda rocka Marianne (Tilda Swinton) z ukochanym (Matthias Schoenaerts) uciekają przed zgiełkiem show-biznesu. Spędzają upragniony urlop na oddalonej od świata wyspie, sąsiadującej ze słoneczną Sycylią. Wszystko się zmieni, gdy odwiedzi ich były partner Marianne (Ralph Fiennes) z piękną i wyzywającą córką (Dakota Johnson). Zmysłowe, pełne seksualności napięcie zburzy rajski spokój włoskiej wysepki. Nie zawsze można wygrać z ukrytymi pragnieniami.

Wyróżnienia: nagroda za soundtrack i nominacja do Złotego Lwa w Wenecji, nominacja do Independent Spirit Award (Najlepszy Aktor Drugoplanowy: Ralph Fiennes).

Seans poprzedzi prelekcja Bartosza Solarewicza – animatora kultury filmowej i tłumacza.

Zapraszamy w czwartek 13 czerwca o godz. 17:45. Bilety tylko 10 zł dostępne w kasie Kina Odra i online na kultura.olawa.pl.

Kategoria artykułu: Aktualności