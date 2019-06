To wyjątkowe kobiety i wyjątkowy zawód. Pielęgniarki świętowały!

Pielęgniarki i położne z oławskiego szpitala powiatowego świętowały wraz z dyrektorem placówki

Doceniając swoją codzienną pracę na rzecz pacjenta oraz silne poczucie tożsamości zawodowej, pielęgniarki i położne z oławskiego szpitala 24 maja spotkały się, by wspólnie przy dobrej zabawie uczcić swoje święto.

– Mimo ciągłego postępu technologicznego w medycynie żaden najwyższej jakości aparat ani urządzenie nie zdoła zastąpić troskliwości, wsparcia i empatii pielęgniarki dla pacjenta, który często szuka zrozumienia i emocjonalnego oparcia – mówiła witając gości i koleżanki Jagoda Marcinkiewicz, położna ze Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Szpitala Powiatowego w Oławie. – Zawód położnej dotyka tajemnicy życia. To osoba, która stoi na straży zdrowia kobiety i towarzyszy jej na kolejnych etapach życia. Zatem pielęgniarka i położna są blisko człowieka, dają poczucie bezpieczeństwa, towarzyszą człowiekowi od urodzenia aż do śmierci. Zajmujemy bardzo ważny wymiar w egzystencji człowieka, bo cóż jest ważniejszego od życia i zdrowia? Wykonywanie tych zawodów wymaga od nas posiadania silnej osobowości, cierpliwości, szerokiej wiedzy medycznej i ogólnej, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych. Zatem bądźmy dumne z naszego zawodu. Wspierajmy się wzajemnie, rozwijajmy i bądźmy świadome naszej wiedzy i kompetencji. Otaczajmy ludzi szacunkiem, ale i wymagajmy go dla siebie.

Wywołany do odpowiedzi Andrzej Dronsejko, dyrektor szpitala Powiatowego w Oławie, dodał, że najważniejszym elementem procesu niesienia pomocy ludziom jest człowiek, którego nie może zastąpić żadna maszyna. – Wy jesteście tym jednym z ważniejszych elementów w udzielaniu świadczeń – mówił do zebranych na sali pań. – My lekarze nie moglibyśmy bez was zrobić nic.

Życząc, aby oprócz satysfakcji i zadowolenia z pracy zawodowej pielęgniarki i położne cieszyły się radością i szczęściem w domach rodzinnych, bo sama praca to nie wszystko.

Pielęgniarka naczelna Małgorzata Wlazło, składając koleżankom uznanie za ich wymagającą, trudną i odpowiedzialną pracę złożyła życzenia zadowolenia realizacji zawodowej oraz wdzięczności pacjentów.

Wicestarosta powiatu oławskiego Witold Niemirowski witając „kwiat piękności” – jak nazwał wszystkie panie – wyraził nadzieję, że wkrótce sytuacja finansowa szpitala będzie lepsza, a jego personel dostanie więcej grosza. Obiecał, że władze powiatu zrobią, co w ich mocy, by zarobki pielęgniarek i położnych były jak najlepsze. Prosił jednak o wyrozumiałość, bo wszystkiego na raz nie da się zrobić.

Po powitaniu panie zaproszono na uroczysty obiad oraz imprezę przy muzyce i z niespodziankami.

