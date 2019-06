Debata o rozwoju Dolnego Śląska

19 czerwca na sesji absolutoryjnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego odbędzie się publiczna debata na temat raportu województwa dolnośląskiego. Dotychczas, czyli przed ostatnią nowelizacją ustawy, głosowanie dotyczyło tylko sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu za poprzedni rok. W tym roku o „udzieleniu absolutorium” zdecyduje dodatkowo debata i głosowanie nad „Raportem o stanie Województwa Dolnośląskiego”.

Województwo Dolnośląskie powstało po reformie administracyjnej Polski w 1998r., kiedy to 49 województw przekształcono w 16 zwiększając ich obszar i potencjał rozwoju. Ustawa z 1998 roku o samorządzie województwa ulegała i ulega zmianom. Ostatnia nowelizacja zobowiązuje zarząd każdego województwa do przygotowania i upublicznienia – do 31 maja 2019 r. -dokumentu pt. „Raport o stanie województwa”. Nowością jest nie tylko sam raport, ale to, że na sesji absolutoryjnej musi się odbyć publiczna debata nad tym dokumentem, a w dyskusji będą mogli uczestniczyć mieszkańcy. 19 czerwca na sesji „absolutoryjnej” Sejmiku Województwa Dolnośląskiego głos zabiorą mieszkańcy, którzy do 18 czerwca złożą odpowiedni wniosek i co najmniej 1000 podpisów jego poparcia. Wniosek o zabranie głosu na sesji należy kierować do Przewodniczącego Sejmiku i złożyć, wraz z podpisami, w Kancelarii Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

− Zmiany, o których mowa, zawiera artykuł 34a ustawy o samorządzie województwa, który stanowi, że raport będzie podsumowaniem działalności Zarządu Województwa Dolnośląskiego za rok 2018. Będzie zawierał m.in. informacje z realizacji różnych programów województwa, uchwał sejmiku i budżetu obywatelskiego − wyjaśnia Andrzej Jaroch, Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Każdy sejmik mógł uchwalić dodatkowo szczegółowe wymagania opracowania raportu. Sejmik Województwa Dolnośląskiego określił te wymogi w uchwale z dnia 28 marca 2019 roku, nr VI/101/19. Sesja absolutoryjna w naszym sejmiku od 20 lat tradycyjnie odbywa się w czerwcu. Głosowanie w sprawie absolutorium jest udzieleniem Zarządowi Województwa wotum zaufania przez radnych zasiadających w sejmiku. Obrady sejmiku można obserwować na stronie www.sejmik.dolnyslask.pl w zakładce „transmisje on-line”.

