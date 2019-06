Smacznie, muzycznie, lokalnie

Biskupice Oławskie. Będzie się działo! Dziewiąte targi produktu lokalnego i siódmy przegląd zespołów ludowych. Sołtys i radny Marek Starczewski zaprasza na „Biskupicki Złoty Kłos”

Imprezę zaplanowano na 9 czerwca. Początek o godz. 11:00. W tym roku wystąpią 24 zespoły ludowe. – Na więcej nie mogliśmy sobie pozwolić – mówi Marek Starczewski. – Mieliśmy ponad czterdzieści zgłoszeń, ale żeby sprawnie przeprowadzić wszystko organizacyjnie, części musieliśmy odmówić. To zawsze jest dla nas problem, musimy przyjąć jakiś klucz i według niego postępować. Staraliśmy się żeby były to przede wszystkim kapele z naszego regionu. Kolejnym kryterium był wybór tych, które jeszcze u nas nie były. Mamy dziewięć zespołów wokalnych i piętnaście instrumentalno-wokalnych. Walka toczy się o biskupicki złoty kłos.

W imprezie weźmie udział również ponad czterdziestu wystawców produktu lokalnego z powiatu oławskiego, Dolnego Śląska, a także innych części Polski. Tradycyjnie zakupić będzie można produkt ekskluzywny, czyli taki, którego nie dostaniemy w żadnym sklepie. Wytwarzany techniką lokalną, na sprawdzonych recepturach.

– W tym roku będziemy mieli rekordową liczbę producentów – opowiada Starczewski. – Będą miody, sery, pierożki, rękodzieło, cydr, wędliny, ciasta – każdy znajdzie coś dla siebie. Bardzo się ciesze, że po czterech lat prób, w końcu udało się ściągnąć do nas Smakowitą Wieś z Milicza. Ich produkt to wyroby wędliniarskie wszelkiej maści. Do tej pory nie mogli do nas przyjechać, bo uczestniczyli w równolegle odbywającej się imprezie we Wrocławiu. Tym razem jednak będą. Po raz pierwszy pojawi się też stoisko z rybami wędzonymi. Nowości będzie sporo. Część producentów przyjedzie z własnymi stoiskami, bo sami mogliśmy zapewnić tylko dwadzieścia drewnianych domków. Unikatowym produktem niewątpliwie jest cydr trzebnicki, który był już u nas kilka razy. Tradycyjnie będą też koła gospodyń wiejskich. Wraca oławskie stowarzyszenie turystyczne „Ryczyn” z osadą wczesnośredniowieczną.

Wieczorem na scenie zagra Biesiada Śląska Jędrowski Show. Ten siedmioosobowy zespół zapewni uczestnikom imprezy zabawę taneczną. Patronat nad „Biskupickim Złotym Kłosem” objęli marszałek województwa dolnośląskiego oraz burmistrz miasta i gminy Jelcz-Laskowice.

(kt)

