Każdy może decydować! Wystarczy chcieć

Jelcz-Laskowice. Warto! Do 28 czerwca można zgłaszać projekty w ramach budżetu obywatelskiego

– Już po raz trzeci mają państwo możliwość bezpośredniego projektowania części wydatków inwestycyjnych budżetu naszej gminy – mówi burmistrz Bogdan Szczęśniak. – Dotychczasowe edycje pokazały, że budżet obywatelski daje możliwość realnego rozwoju miasta i gminy Jelcz-Laskowice i realizacji potrzeb mieszkańców. Dlatego też serdecznie zachęcam do zaangażowania się w trzecią edycję i współdecydowania o rozdysponowaniu kwoty 650.000 zł.

To wydzielona część budżetu gminy, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. Na projekty zlokalizowane na terenach miasta przeznaczone zostanie 430.000 zł. Sołectwa będą mogły liczyć na 220.000 zł. Koszt jednego zadania miejskiego nie może jednak przekroczyć 215.000 zł, a wiejskiego – 110.000 zł.

W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec gminy, który posiada stałe zameldowanie lub jest wpisany do rejestru wyborców i ma ukończone 18 lat. Zgłoszenie zadania, o którym mowa wymaga poparcia co najmniej 15 innych osób spełniających wskazane kryteria.

To wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu miasta i gminy. Budżet obywatelski daje możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania całego miasta i gminy.

W poprzednich latach w głosowaniach wygrywały m.in. takie projekty jak: siłownia zewnętrzna w Wójcicach. Park Europejski między basenem a Centrum Sportu i Rekreacji, oświetlenie ul. Szkolnej w Grędzinie i budowa wiaty biesiadnej w Chwałowicach.

Szczegóły dotyczące programu, a także formularze zgłoszeniowe i wszystkie niezbędne informacje, dostępne są na stronie www.jelcz-laskowice.budzet-obywatelski.org

