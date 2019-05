Igrali z diabłem na dniach otwartych

Ci nieco starsi zapewne pamiętają znakomite przedstawienie Teatru TV „Igraszki z diabłem” na podstawie komedii Jana Drdy – czeskiego dramatopisarza. Wyreżyserowane w 1979 roku (premiera w 1980) przez Tadeusza Lisa z całą plejadą najlepszych polskich aktorów: Marian Kociniak, Jan Kociniak, Marek Kondrat, Wojciech Pokora, Magdalena Zawadzka, Barbara Wrzesińska, Krzysztof Kowalewski, Janusz Gajos, Jerzy Kamas i inni – elektryzowało widzów doskonałą grą wydobywającą z dramatu wszystkie komediowe niuanse odsłaniające słabości ludzkiej natury.

Sztuka ta wystawiana wielokrotnie na amatorskich scenach zagościła ostatnio także na deskach LO Nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie. Przygotowana przez klasę 2a z okazji „Dnia otwartego” zaprezentowana została uczniom klas ósmych szkół podstawowych (23 maja) i trzecich gimnazjów (24 maja). Wyreżyserowali ją prof. Piotr Wróbel i Patrycja Hawrysz, która zagrała także diablicę Lucynę – „magistra nauk tajemnych” (w oryginale w rolę Lucjusza wcielał się Marek Kondrat). Na scenie mogliśmy jeszcze zobaczyć: Jakuba Wrońskiego (dragon Marcin Kabat), Mikołaja Kołodzieja (zbój Sarka-Farka), Natalię Lewandowską (księżniczka Disperanda), Agnieszkę Rybkę (służąca Kasia), Julię Sypniewską (anioł Teofil), Michała Grabowskiego (ojciec Scholastyk), Dawida Boratyńskiego (diabeł Omnimor) oraz Wiktorię Wierzbicką, którą w jednym przedstawieniu zastąpiła Aleksandra Rzepka (diabeł Karborund).

Przedstawienie, choć skrócone w porównaniu z oryginałem, trwało 75 minut! Zachwycało perfekcją przygotowania szczegółów i oczywiście samą grą aktorską. Trudno byłoby wyróżnić kogokolwiek z występujących, bo każdy dał pokaz swojego talentu na najwyższym poziomie, niewiele ustępując profesjonalnym aktorom. Z każdej z postaci – jak przystało na komedię – udało się uchwycić to, co charakterystyczne, zabawne, obarczone przywarami i co dla tego gatunku najistotniejsze, by całość bawiła, ale też skłaniała do głębszej refleksji.

W przedstawienie oparte głównie na dialogach (rolę suflera przejęła Julia Saderska), wkomponowana została muzyka oraz efekty dźwiękowe (przygotowali je Kamil Kuriata i Agnieszka Polańska) a także efekty świetlne (Hubert Wróblewski). Zaś dekorację wykonały Maria Sucharska, Paulina Tarka, Aleksandra Rzepka, Karolina Morawska i Klaudia Humeniuk przy wsparciu szkolnych konserwatorów – Jerzego Wrońskiego i Zygmunta Oleksyn.

Przedstawienie zarejestrowała telewizja kablowa, zatem niedługo będzie można je zobaczyć na kanale OTvK i w Internecie.

Foto – Piotr Wróbel

