5 rzeczy, które warto wiedzieć o pośrednikach finansowych

Jak wybrać najlepszą ofertę kredytu i nie dać się wkręcić w coś, co okaże się puszką Pandory? Wszystkim można zająć się samodzielnie, spędzając długie godziny na czytaniu i dokształcaniu się na temat pożyczek. Sporym ułatwieniem będzie jednak skorzystanie z usług pośrednika kredytowego.

Poniżej podpowiadamy, co warto wiedzieć o ekspertach produktów finansowych! Partnerem artykułu jest pośrednik finansowy Expander.

1. Pośrednikami nie zostają przypadkowe osoby

Pośrednictwo jest uregulowaną prawnie gałęzią rynku finansowego. Oznacza to, że szukając pomocy w obliczu potrzeby zaciągnięcia pożyczki, nie trafisz na praktykanta, studenta czy osobę, która podjęła się pracy wyłącznie dlatego, że jej potrzebowała. Każdy pośrednik finansowy musi wykazać się odpowiednimi kwalifikacjami: dyplomem studiów wyższych (ekonomicznych lub prawniczych) bądź certyfikatem egzaminu zawodowego KNF – Komisji Nadzoru Finansowego.

2. Nie płacisz za ich usługi… przynajmniej bezpośrednio

To prawda – decydując się na współpracę z pośrednikami kredytowymi, nie musisz obawiać się o koszt takiej usługi. Jak to możliwe? Okazuje się, że wypłacenie wynagrodzenia leży po stronie banku, a kwota trafia do kieszeni specjalisty w momencie, gdy dojdzie do skutecznego podpisania umowy kredytowej. W takiej sytuacji nie zwiększa się całkowity koszt pożyczki, a jedynie ulega zmianie podmiot, który uprawniony jest do uzyskania prowizji, będącej przecież standardowym elementem każdego kredytu.

Wobec tego: kontaktując się z pośrednikiem, nic tak naprawdę nie tracisz – nawet wtedy, gdy pożyczka nie dojdzie do skutku.

3. Z pośrednikami możesz uniknąć kredytowej katastrofy

Pośrednicy muszą posiadać odpowiednią wiedzę i od podszewki znać branżę, w której działają. Specjaliści będą więc orientować się w aktualnych ofertach, wskażą sztuczki banków i pomogą wybrać najkorzystniejsze propozycje. Kluczowe jest tutaj to, że wszystko powinno odbyć się przed podjęciem dialogu z bankiem, czyli z wykluczeniem wysyłania zbędnych, obniżających scoring zapytań kredytowych do BIK.

4. Eksperci są po to, żeby Ci pomóc

Każdy chce zarobić – to oczywiste. Problem jest jednak taki, że jeśli nie podpiszesz umowy kredytowej z bankiem, to pośrednik nie zarobi. Z tego powodu większości z nich zależy na tym, abyś jednak zdecydował się to zrobić. Dlatego też wyszukana propozycja musi być optymalna dla Twoich potrzeb. W czyste intencje można powątpiewać, ale pamiętaj, że pośrednik nie powinien Cię okłamywać, a konkretnie odpowiadać na Twoje pytania.

5. Pośrednicy mogą zaoferować preferencyjne warunki kredytu

Istotą pośrednictwa jest to, że łączy ze sobą dwa ogniwa tego samego łańcucha. Z tego powodu całkiem naturalnie można się spodziewać, że profesjonaliści będą współpracowali z którymiś bankami. Dla klienta może to oznaczać niższy koszt kredytu. Jak donoszą niektóre źródła, w ten sposób można oszczędzić nawet 15%! Przy obecnych warunkach kredytowania, oznacza to całkiem niezłą sumę pieniędzy.

(tekst sponsorowany)

