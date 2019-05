OH KINO, czyli premiery i coś z okazji Dnia Dziecka

Jak co tydzień, OH Kino Oława zaprasza na najnowsze premiery. Niebawem święto wszystkich dzieci, dlatego w repertuarze zagościły propozycje dla najmłodszych widzów.

Pierwsza i długo wyczekiwana premiera, jaką proponuje OH KINO, to coś zarówno dla mniejszych, jak i większych kinowych smakoszy.

Aladyn – tego chłopaka nie trzeba nikomu przedstawiać. Znany złodziejaszek powraca na ekrany, tym razem w wersji filmowej. Życie Aladyna zmienia się, gdy ten znajduje pewną magiczną lampę, w której mieszka… dżin! Szalony niebieski przybysz zabierze naszego niepokornego chłopca w podróż pełną przygód i ekstremalnych wyzwań.

Entuzjastów klasycznej animacji OH Kino zaprasza na pełną humoru opowieść pt. Panda i Banda.

Bajka opowiada historię pewnej małej pandy, która z powodu błędu jednego niezbyt rozgarniętego bociana zostaje dostarczona w niewłaściwe miejsce. Na szczęście zwierzaki zawsze trzymają się razem i grupa przyjaciół pod dowództwem odważnego niedźwiedzia, postanawia pomóc Pandzie dotrzeć do prawdziwego domu. Ta wyprawa będzie daleka i niebezpieczna, ale za to pełna przygód. Pozwoli zwierzęcej paczce pogłębić przyjaźń i podda ich charaktery prawdziwej próbie.

Jeśli z nostalgią i kręcącą się oku łzą wspominasz czasy kiedy na ekranach telewizorów królowały Pokemony kolejna nowość jest właśnie dla Ciebie. Przepremierowo w OH Kino – Pokemon Detektyw Pikachu! Mały żółty stworek splata swoje losy z młodym Timem, którego ojciec zaginął w tajemniczych okolicznościach. Zaginiony mężczyzna to detektyw, a Pikachu jest jego byłym partnerem, dlatego pokemon mocno angażuje się w poszukiwania. Jest przy tym niezwykle śmieszny i uroczy. Niestety w trakcie misji okazuje się, że w Ryme City, gdzie pokemony żyją w harmonii z ludźmi, ktoś próbuje zniszczyć spokój i wyeliminować stworki. Pikachu z Timem zrobia wszystko, żeby do tego nie dopuścić i jednocześnie znaleźć detektywa.

Mali fani detektywistycznych wątków na pewno będą zachwyceni tą propozycją.

Kolejna przedpremierowa pozycja w rozkładówce OH Kino to pełna kolorów animacja z przesłaniem. PASKUDY. UGLY DOLLS za którą stoją twórcy „Shrek 2” opowiada o małych i niezwykle przyjaznych laleczkach, które jednak ze względu na swoją urodę (a raczej jej brak) nigdy nie trafiły do rąk dzieci. Żyją w „brzydkiej wiosce” i większość z nich dobrze się tam bawi. Jest jednak jedna laleczka, której doskwiera życie z dala od dzieciaków i bardzo chciałaby dzielić los ładnych maskotek. W tym celu wybiera się do miasta idealnych lalek. Chce udowodnić, że to co na pierwszy rzut oka wydaje się brzydkie, może okazać się wspaniałe.

OH Kino nie zapomina o dorosłych widzach, nawet w przeddzień święta maluchów. W związku z tym na fanów kinematografii czekają dwie premiery.

Pierwsza z nich to Gloria Bell. Jak zawsze olśniewająca na wielkim ekranie Julianne Moore wciela się w rolę Glorii – kobiety po przejściach, znajdującej się na życiowym zakręcie. Porzucona przez męża, który odszedł do młodszej kochanki, wyrzucona na margines przez dzieci, które pochłonięte własnym życiem ograniczają kontakt. Nadzieja budzi się w Glorii, gdy poznaje w nocnym klubie Arnolda. Okazuje się, że przyszłość wcale nie musi objawiać się w smutnych barwach, a los ma jeszcze wiele do zaoferowania…

Jak zwykle OH Kino ma również świetną propozycję dla osób, które lubią, gdy mrozi im się krew w żyłach.

Brightburn: Syn ciemności to horror z inspiracjami Sci-Fi. Pewnego dnia na ziemi rozbija się statek kosmiczny. Niedaleko zdarzenia zamieszkuje poczciwe małżeństwo, które staje się świadkiem katastrofy. Podczas oględzin miejsca znajdują w zgliszczach niemowlę. Choć trudno powiedzieć, co wyrośnie z małego przybysza, para zabiera go do siebie i postanawia wychować. Pytanie tylko, co jeśli zamiast superbohatera obcy okaże się być siejącym postrach antybohaterem?

