Co w kinie ODRA?

Kino Malucha: Reksio

W ramach naszego cyklu skierowanego do najmłodszej widowni, w niedzielny poranek 26 maja o godz. 11:30 wyświetlimy pięć odcinków przygód „Reksia”.

Tytułowy bohater, wesoły piesek Reksio, mieszka w niewielkiej budzie. Trudno mu jednak w niej usiedzieć, ciągle bowiem poszukuje nowych znajomości oraz przygód. Jako, że jest sympatycznym zwierzakiem bardzo szybko zaprzyjaźnia się z otoczeniem. Należy również do odważnych: potrafi obronić słabszych od siebie, jest też rozjemcą w licznych, podwórkowych sporach i konfliktach. Wszyscy go lubią, on zaś nigdy nie może narzekać na samotność oraz nudę.

Podczas najbliższego spotkania z sympatycznym pieskiem obejrzymy 21 odcinek serii – „Reksio swat”, odcinek 37 – „Reksio remontuje”, odcinek 38 – „Reksiowa wiosna”, odcinek 42 – „Reksio i nośna kura” oraz odcinek 47 „Reksio i koguty”.

A po seansie zapraszamy do holu kina na krótkie animacje lub/i konkursy dla najmłodszych.

Bilet dla opiekuna kosztuje 12 zł, dla dziecka 10 zł.

Filmowe Dni Dziecka w Kinie Odra

Specjalnie z myślą o najmłodszych w Kinie Odra wydłużamy Dzień Dziecka!

Już w piątek 31 maja wprowadzamy dodatkowe seanse dla młodszych widzów – animację „Paskudy.

Uglydolls” o godz. 8:45 i 11:00 oraz „dla starszaków” filmu „Tolkien” o godz. 13:15. Szkolne bilety

grupowe w tym dniu kosztują jedynie 11 zł. Zapisy telefoniczne lub mailowe: 71/ 735 15 70,

[email protected] Na seanse można wybrać się również z rodziną. W sobotę 1 czerwca „Paskudy.

Uglydolls” będzie można zobaczyć o godz.: 13:00 i 17:45, a w niedzielę 2 czerwca o godz.: 11:00, 15:30 i

17:45. Z kolei na „Tolkiena” w dniu 1 czerwca zapraszamy o 15:15, a w niedzielę 2 czerwca o godz.:

13:30, a starsze dzieci i młodzież na seanse o 20.00. Bilety normalne: 18 zł, ulgowe 15 zł, grupowe

(powyżej 15 osób) – 14 zł.

Oprócz filmowych przygód małe niespodzianki. Bez uśmiechu nie wypuścimy nikogo!

