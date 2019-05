Wyborczy „Dzień Matki”. VIDEO

Wybory do europarlamentu już za chwilę. Frekwencja wyborcza w naszym kraju jest jedną z najniższych w Europie. W maju 2014 r. do urn poszło zaledwie 23,83 proc. osób uprawnionych do głosowania.

„Komisja Europejska” prowadzi kampanię pro-frekwencyjną zachęcając do głosowania mieszkańców Dolnego Śląska. W ramach kampanii wyprodukowano krótki filmik z udziałem Danuty Stenki oraz aktorów teatru Capitol z Wrocławia.



Kategoria artykułu: Aktualności