Niesamowite kostki ze Stanowic

Być może już je masz przed domem, tylko nie wiedziałeś, że powstały lokalnie w stanowickiej strefie przemysłowej w firmie Semmelrock Stein+Design Sp. z o.o.

Budowa zakładu w Stanowicach rozpoczęła się w 2008, a produkcja ruszyła na początku 2009 roku. Co tu się produkuje? Przede wszystkim kostkę brukową do ułożenia nawierzchni przy domu, w ogrodzie. Materiały są wykorzystywane do organizacji przydomowej przestrzeni – wytyczają ścieżki (np. palisady), można z tych produktów ułożyć klomby, rabaty kwiatowe, jednym słowem wykreować własną przestrzeń.

Semmelrock w 100% należy do grupy przemysłowej Wienerberger,

obecnej praktycznie na całym świecie

– Jesteśmy wiodącym producentem szlachetnych płyt, kostek brukowych, ogrodzeń oraz elementów małej architektury – mówi Izabela Kruk, specjalista ds. marketingu w firmie Semmelrock Stein+Design Sp. z o.o. – Już ponad 60 lat wyznaczamy standardy w produkcji kostki brukowej kierując się mottem „Passion for Paving”. Działamy z sukcesami na rynku polskim od 2003 roku. Obecnie mamy tu pięć zakładów produkcyjnych: w Kołbieli, Gnatowicach, Gliwicach, Oławie i w Gdyni, gdzie łącznie zatrudniamy ponad 350 pracowników. Nasze produkty oferujemy w całej Polsce za pośrednictwem rozbudowanej sieci dystrybucji. Nasz sukces opieramy na nowoczesnych, innowacyjnych i najwyższej jakości produktach spełniających oczekiwania klientów. W ofercie posiadamy asortyment o stylistyce klasycznej, jak i nowoczesnej, w różnych strukturach: gładkiej, płukanej czy obijanej. Dla najbardziej wymagających klientów oferujemy m.in.produkty w technologii Wetcast (w tym o strukturze naturalnego kamienia) oraz porcelanowe płyty AirPave.

8000 palet transportowych – taka jest miesięczna

produkcja zakładu w Stanowicach

Semmelrock jako grupa prowadzi 14 zakładów w 7 krajach, tj.: Węgry, Słowacja, Czechy, Polska, Chorwacja, Rumunia i Bułgaria oraz organizacje handlowe na 5 rynkach eksportowych tj. w Słowenii, Serbii, Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze oraz Macedonii i zatrudnia w sumie około 850 pracowników.

Otoczenie i podstawa pomnika z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości, jaki w listopadzie odsłanialiśmy w Oławie, to materiały właśnie z firmy Semmelrock, która wsparła przedsięwzięcie po kosztach własnych

– W Stanowicach obecnie zatrudniamy 35 osób – mówi kierownik stanowickiego zakładu Adam Tembaum. – To przede wszystkim mężczyźni, w składzie załogi mamy tylko jedną panią, to moja asystentka. Praca jest głównie techniczna. To przemysł ciężki, więc wymaga siły, ale też cierpliwości i kompetencji. Od paru lat zespół jest stały, stabilny – dbamy o to. To przede wszystkim mieszkańcy z okolicy, zatem z Oławy, Siechnic, Stanowic. Obecnie nie korzystamy z żadnego pośrednictwa pracy, zatrudniamy bezpośrednio na umowę o pracę, a pracownikom oferujemy atrakcyjny system świadczeń dodatkowych, opiekę zdrowotną, a na terenie zakładu obowiązują wysokie standardy bezpieczeństwa.

Adam Tembaum, mieszkaniec Siechnic, od czterech lat jest kierownikiem stanowickiego zakładu

Zakład w naszym powiecie ma jedną linię produkującą szlachetną i standardową kostkę bruk postarzane lub elementy łupane do ogrodzeń. Stanowice szczególnie skupiają się na produkcji kostek szlachetnych w technologii colormix, dzięki której uzyskuje się liniowy układ tonacji lub oryginalne i nierównomierne zabarwienie. Specjalizuje się również w produkcji powierzchni płukanych z wyeksponowanymi kruszywami naturalnymi.

Czym się te produkty charakteryzują? – Przede wszystkim wysoką jakością i wykorzystaniem innowacyjnych technologii – mówi Izabela Kruk. – Produkty są nowoczesne i podążają za trendami panującymi na rynku. Gama produktowa firmy Semmelrock Stein+Design jest bardzo szeroka, do wyboru są produkty w różnych stylach, kolorach i wielkościach. Spełniamy wymogi nawet najbardziej wymagających klientów.

Obecnie zakład pracuje pełną mocą. – Tegoroczny sezon szybko się zaczął i widzimy wyjątkowo duże zapotrzebowanie na nasze produkty, jest wiele inwestycji, które ruszyły na początku tego roku. – mówi kierownik zakładu.

– Największe zapotrzebowanie jest na kostki szlachetne, więc obecnie produkujemy przede wszystkim właśnie je.

Czy w takim razie zakład będzie się rozbudowywał?

– Obecnie nie ma takich planów, ale jesteśmy przygotowani do tego, że w każdym momencie możemy się rozbudować – mówi Adam Tembaum. – Teren jest, bo zakład był budowany z myślą, żeby postawić tu dwie maszyny. Obecnie natomiast realizujemy szereg mniejszych inwestycji podnoszących wydajność produkcji.

Tekst Jerzy KamiŃski

