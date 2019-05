Sukces w biznesie w całości opiera się na budowaniu więzi - mówi Sebastian Kotwicki

Drugi cocktail biznesowy

OŁAWA. Zapraszamy. Kiedy i gdzie? 30 maja (czwartek) o godzinie 18:00 w Hotelu Oławian

Jak zapewnia organizator Sebastian Kotwicki, podczas Cocktailu Biznesowego będzie można poznać 120 właścicieli firm z różnych branż.

– To sprawdzony sposób do nawiązania kontaktów biznesowych, pozyskania, nowych klientów, zareklamowania się oraz otrzymania dobrych rekomendacji biznesowych – mówi Kotwicki. – To takie spotkanie biznesowe, tyle, że w luźniejszej atmosferze i na większą skalę. Zaproszone osoby to właściciele znanych firm z Oławy, Brzegu, Wrocławia i Opola, a także osoby decyzyjne w fabrykach ze strefy ekonomicznej.

Co może dać taki cocktail uczestnikom? Między innymi nawiązanie i pogłębienie relacji biznesowo-towarzyskich, zebranie informacji z rynku, poszerzenie zasięgu sprzedaży, pozyskanie partnerów do współpracy. Spotkanie potrwa do godz.21.00.

– Sukces w biznesie w całości opiera się na budowaniu więzi – mówi Kotwicki. – W związku z tym, że na pierwszy Cocktail Biznesowy dotarło więcej osób niż była w stanie pomieścić sala, tym razem wymagana jest rejestracja on-line, bo ilość miejsc jest ograniczona. Więcej informacji udzielam telefonicznie, tel. 693 913 093.

