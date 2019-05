Nowy samochód dla OSP Wierzbno

Otrzymali klucze Druhowie ochotnicy mają nowy samochód ratowniczo – gaśniczy



Przekazanie kluczyków do nowego peugeota boxera – lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczy do ograniczania stref skażeń chemiczno-ekologicznych i ratownictwa drogowego odbyło się 8 maja przy Urzędzie Gminy w Domaniowie. – Nich wam ten samochód dobrze wam służy, ale mam nadzieję, że nie będziecie musieli go często używać – powiedział Tomasz Frischmann, burmistrz Oławy, w towarzystwie wójta gminy Domaniów Wojciecha Głogulskiego, przekazując druhom z Wierzbna kluczyki do nowego samochodu.

Zapis rozmowy w najnowszym wydaniu Gazety Powiatowej (nr 20/2019 z 16 maja 2019) lub w jej wydaniu elektronicznym TUTAJ

Kategoria artykułu: Aktualności