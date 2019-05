Komitet powiatu, czyli w jedności siła

– Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces – w myśl tych słów Henryka Forda samorządowcy powiatu oławskiego podpisali list intencyjny celem utworzenia Samorządowego Komitetu Strategicznego Powiatu Oławskiego

Dokument podczas uroczystego spotkania w Urzędzie Gminy Domaniów 8 maja podpisali szefowie wszystkich samorządów powiatu oławskiego – starosta oławski Zdzisław Brezdeń, burmistrz Oławy Tomasz Frischmann, burmistrz Jelcza-Laskowic Bogdan Szczęśniak, pełniący obowiązki wójta gminy Oława Henryk Kuriata oraz gospodarz spotkania wójt Domaniowa Wojciech Głogulski.

