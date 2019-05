Przeboje Beatlesów na Dzień Matki

27 maja o godz. 18:00 burmistrz Oławy Tomasz Frischmann oraz Centrum Sztuki w Oławie zapraszają na koncert z okazji Dnia Matki – Przeboje Beatlesów w wykonaniu zespołu „The Postman”, który odbędzie się w filii nr 1 Centrum Sztuki w Oławie – Ośrodku Współpracy Europejskiej Odra przy ul. Młyńskiej 3. Wzorem lat ubiegłych gwarantujemy wspaniałą zabawę przy dźwiękach największych światowych przebojów, tym razem zespołu legendy – The Beatles.

„The Postman” to najlepszy polski Tribute Band wykonujący utwory Beatlesów, doceniany nie tylko w naszym kraju. Od 1997 roku zagrali ponad 1000 koncertów w Polsce i Europie. The Postman nie tylko oddaje klimat muzyki lat 60-tych, ale również wygląda jakby właśnie przybył z tamtej epoki. Szyte na miarę garnitury model’64, buty „bitelsówki” prosto z Liverpoolu, stylizowane fryzury przypominają klimat lat 60- tych. Zespół osiąga brzmienie słynnej czwórki dzięki kunsztowi muzycznemu, używając replik legendarnego sprzętu na którym grali Beatlesi.

Podczas koncertu usłyszymy m.in. utwory: She loves you, Help, Twist and shout i wiele innych niezapomnianych przebojów „Czwórki z Liverpoolu”, które dostarczą naszej publiczności wielu muzycznych wrażeń i zapewnią doskonałą zabawę.

Bezpłatne wejściówki dostępne będą od 13 maja w punktach: kasa OWE ODRA, Wydział Promocji, Kultury i Sportu UM (Rynek-Ratusz),Biblioteka Koronka (Rynek-Ratusz) oraz redakcje: Gazeta Powiatowa Wiadomości Oławskie, Portal Oława24, Oławski Serwis Informacyjny oraz Oławska Telewizja Kablowa.

Źródło Centrum Sztuki

