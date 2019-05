Nowi bukmacherzy w Polsce, czyli Betclic powraca! Zaskoczy bonusem?

Branża bukmacherska w Polsce coraz prężniej się rozwija. Dopiero co w ubiegłym roku lista legalnych bukmacherów wydłużyła się o kilka pozycji, a już widać kolejnych operatorów z zezwoleniem MF na horyzoncie – jednym z nich jest Betclic. Co to oznacza? Powrót bukmacherskiego giganta do Polski, a co najważniejsze, wszystko zgodnie z prawem.

Wielkie wejście z wielkim bonusem na start?

To, że Betclic wywoła niemałe zamieszanie w branży bukmacherskiej jest pewne – operator oficjalnie jeszcze nie ruszył z obsługą polskich klientów, a już teraz wiele się o nim mówi, gracze z niecierpliwością przebierają nogami.

Bukmachera Betclic nie trzeba przedstawiać osobom, które chociaż trochę interesują się sportem i zakładami wzajemnymi. Jeśli nie miałeś jeszcze do czynienia z tą marką, to w skrócie powinieneś wiedzieć, że to jeden z najpopularniejszych bukmacherów, działający na wielu rynkach i cieszący się zainteresowaniem ogromnej liczby graczy. Jeszcze przed uregulowaniem polskiego rynku, a więc przed wejściem nowej ustawy hazardowej w 2017 roku, niejednokrotnie użytkownicy z naszego kraju obstawiali w Betclic i korzystali z jego bonusów, a wszystko za pośrednictwem strony internetowej. Operator ten nie miał wtedy zezwolenia Ministerstwa Finansów na taką działalność, więc gra u niego była naruszeniem prawa. Grać czy nie grać? Takie pytanie zadawali sobie fani bukmacherki, ale już teraz nie będą mieli tego typu dylematów.

Betclic oficjalnie został wpisany na listę legalnych bukmacherów internetowych w Polsce, co oznacza, że można u niego obstawiać bez obaw o konsekwencje prawne!

Czego się spodziewać? Na pewno wejścia z przytupem. Taki bukmacher jak Betclic zrobi, co tylko się da, żeby wszystkie oczy były skierowane na niego, a więc zaproponuje solidny bonus na start dla nowych klientów. Eksperci branży bukmacherskiej mają już konkretne informacje na ten: kliknij i dowiedz się więcej o bonusie od Betclic

Betclic daje bonus, ale konkurencja nie śpi

Pojawienie się Betclic w Polsce z pewnością postawi wszystkich legalnych bukmacherów na nogi, jednak nie sparaliżuje ich. Można przypuszczać, że taki stan rzeczy zadziała mobilizująco, co ostatecznie będzie z korzyścią dla graczy. Dlaczego? Każdy bukmacher będzie walczył o uwagę gracza. Jak będzie mógł to osiągnąć? Oczywiście odpowiednio dostosowując swoją ofertę bonusową. Fani zakładów sportowych będą mieli okazję wybierać z wielu różnorodnych i konkurencyjnych ofert.

Gra u legalnych bukmacherów w 100% zgodna z prawem

Obstawianie u legalnych bukmacherów to rozrywka legalna w Polsce, ale są dwa najważniejsze warunki, które należy spełnić, aby korzystać z niej odpowiednio – musisz mieć ukończone 18 lat i wybierać operatorów z zezwoleniem MF. W przypadku Betclic możesz być pewnym legalności tego podmiotu (zezwolenie z dnia 26 września 2018 r. nr PS4.6831.11.2017). Pamiętaj, że obstawianie u bukmacherów spoza listy Ministerstwa Finansów jest zabronione, a co więcej – karane. I na koniec dobra rada – traktuj zakłady jako rozrywkę, pamiętaj, że to tylko zabawa, do której należy podchodzić z dystansem. W przeciwnym razie możesz narazić się na przykre konsekwencje w postaci uzależnienia.

Autorka tekstu: Weronika Wojtaś – redaktorka serwisu sportowego Zagranie.com, na co dzień dzieli się na łamach portalu nowinkami ze świata zakładów bukmacherskich w Polsce i na świecie.

(tekst sponsorowany)

Kategoria artykułu: Aktualności