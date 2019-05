Jedno pytanie do… tegorocznych maturzystów z LO nr 1 w Oławie

Czy strajk nauczycieli wpłynął na wasze przygotowania do matury?

– Myślę, że w kwestii języka polskiego to nieszczególnie. Pisać rozprawkę jest każdy nauczony od gimnazjum. Lektury mieliśmy już przerobione wcześniej. A materiał i tak mieliśmy powtórzyć sami – mówi Mikołaj

– Zdecydowanie. Jeśli chodzi o język polski, to jesteśmy z klasy ścisłowców, rozszerzona fizyka i matematyka, więc nasze przygotowania powinny być zapięte na ostatni guzik, a zostały przeniesione do warunków domowych. Co by nie mówić, restrykcja szkolna i dyscyplina na pewno pomogłyby w lepszym przygotowaniu się. Wolałbym uczuć się w szkole – Karol

– Mogliśmy nie czuć tej presji, tej wagi, którą niesie matura, że decyduje się nasza przyszłość. Przygotowaliśmy się, ale ciężko o zmobilizowanie się w domu – mówi Kuba

– Było, minęło. Teraz bardziej się skupiamy nad tym co przed nami. Nie możemy zaprzątać sobie głowy tym wszystkim. Ale na pewno było więcej stresu. Choć ostatnie trzy tygodnie nie przeważą o całej naszej nauce przez trzy lata – mówiły Magdalena i Karolina

Tekst i fot.: Grzegorz Kacała [email protected]

Kategoria artykułu: Aktualności