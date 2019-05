Muzyka i… lot balonem

Jelcz-Laskowice. Dni Jelcza-Laskowic. Atrakcji jak zwykle nie zabraknie!

To największa impreza plenerowa w roku. Na scenie muzycznej pojawiają się znane gwiazdy polskiej estrady. Od wielu lat Dni Jelcza-Laskowic budują tożsamość i poczucie wspólnoty mieszkańców miasta, gromadząc kilka tysięcy widzów każdorazowo. – Chcemy, by święto miasta było okazją do doskonałej zabawy dla osób w każdym wieku, zarówno mieszkańców naszego miasta, jak i z pobliskich miejscowości, oraz takich, którzy na występy przyjeżdżają z miast oddalonych o wiele kilometrów – mówią organizatorzy. – Impreza ma na celu upamiętnienie nadania praw miejskich. W 2019 roku miasto Jelcz-Laskowice obchodzi 32-lecie swego istnienia. Naszym celem jest także zapewnienie atrakcyjnej formy spędzenia długiego majowego weekendu.

Koncerty plenerowe zaplanowano na 4 maja.

Agata Sobocińska to pochodząca ze Szczecina piosenkarka, autorka tekstów, wykonująca szeroko pojętą muzykę popową. Ma na swoim koncie debiutancki album Już na zawsze, który ukazał się na rynku wiosną 2017 roku. Singiel pod tym samym tytułem pojawił się na antenach ogólnopolskich stacji radiowych, a teledysk do niego miał ponad milion odtworzeń w serwisie YouTube. Z początkiem 2019 roku we współpracy z jednym z najbardziej cenionych polskich producentów – Piotrem Siejką – przygotowała nowy singiel, pt. Znikam stąd. Jest to dynamiczna, nowoczesna produkcja, której charakterystyczne, energetyczne brzmienie wpada w ucho już po pierwszym odsłuchaniu.

Afromental to zespół energicznych i bardzo uzdolnionych mężczyzn. Każdy z nich to wyrazista i nietuzinkowa postać. Zarówno prywatnie, jak i na scenie stanowią bardzo zgraną grupę. Muzyka, którą tworzą, to wynik zamiłowań wszystkich członków zespołu, stylistycznie to mieszanka głównie rocka i hip-hopu.

Już debiutancki album zatytułowany „The Breakthru”, wydany w 2007 roku, został bardzo dobrze przyjęty przez słuchaczy i krytyków muzycznych. Otrzymał m.in. nominację do nagrody polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyk 2008 w kategorii – „Album Roku Hip-Hop/R`n`B”. Lata 2012-2016 to bardzo duża aktywność koncertowa zespołu oraz zdominowanie ramówek telewizyjnych w Polsce dzięki udziałowi trzech członków zespołu w dwóch znanych na całym świecie muzycznych formatach telewizyjnych. W kwietniu 2017 roku z zespołem rozstał się Łozo i Dziamas, a Afromental zaczął nowy rozdział w swojej historii. W maju 2017 ukazał się długo oczekiwany przez fanów film dokumentalny „Afromental – więcej niż jedno zwierzę” opowiadający historię powstania i 12-letniej działalności zespołu.

O.S.T.R. to tak naprawdę Adam Ostrowski. Muzyk, producent, instrumentalista, raper. Jeden z najbardziej pracowitych i utalentowanych artystów w Polsce. Od kilkunastu lat konsekwentnie podąża w raz obranym kierunku artystycznym. Na scenie hiphopowej w kraju osiągnął właściwie wszystko. Autor 20 autorskich albumów muzycznych. Posiadacz 7 platynowych i 6 złotych płyt, w tym jednej podwójnie i jednej potrójnie platynowej. Czterokrotny laureat Fryderyka – Nagrody Akademii Fonograficznej. Laureat nagrody Bestseller Empiku 2016 oraz nagrody kulturalnej Onetu O!Lśnienia 2016 w kategorii muzyka popularna. Od kilkunastu lat w nieprzerwanej trasie koncertowej. Jeden z pionierów w wykorzystaniu zespołu instrumentalistów w czasie koncertów hiphopowych w Polsce. Jego płyty, wydawane z rozmachem w oprawie równej wydaniom specjalnym, wielokrotnie debiutowały na pierwszym miejscu zestawienia sprzedaży OLIS. Sprzedaż albumu „Życie po śmierci” przekroczyła 100.000 egzemplarzy stając się najlepiej sprzedającą się płytą CD w Polsce w 2016 roku (zarówno pośród repertuaru polskiego jak i zagranicznego).

Organizatorzy 4 maja w godz. 17:00-19:00 zapraszają chętnych na lot balonem. Będzie również wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i bogaty bufet gastronomiczny.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury dziękuję sponsorom Dni Jelcza-Laskowic, którymi są Toyota, Ronal, Autoliv, Spółka „JELCZ”, Stelweld, Elica, Dyka, Faurecia, Italmetal, MirOil, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Jelczu-Laskowicach, Bank Spółdzielczy w Oławie (placówka w Jelczu-Laskowicach).

Organizatorzy dziękują również patronom medialnym, wśród których są: DOKIS (Dolnośląska Kultura i Sztuka), Gazeta Powiatowa – Wiadomości Oławskie, Jelcz-Laskowice TV, portal Oława24, portal wjelczu.pl, Radio Hit Oława, Oławski Serwis Internetowy.

