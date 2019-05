Co nowego w OH KINO?

Od trzeciego maja na ekranach oławskiego OH KINO prawdziwa gratka dla fanów kina grozy – „Smętarz dla zwierzaków” na podstawie powieści mistrza gatunku Stephana Kinga wydanej w 1983 roku. Louis Creed wraz z małżonką Rachel i dwójką małych dzieci ucieka od miejskiego zgiełku Bostonu do miasteczka w stanie Maine. Podczas jednego ze spacerów odkrywa w pobliskim lesie nietypowy cmentarz, w którym okoliczne dzieci chowają swoje zmarłe zwierzaki. Niedługo później dochodzi do serii zagadkowych wydarzeń, które będą początkiem przerażającej historii.

Ponadto OH KINO zaprasza swoich widzów na międzygalaktyczną przygodę w towarzystwie Avengers lub bajkową podróż z Praziomkiem.

