Kino na bis

Oława. W „Odrze” będzie można zobaczyć kilka filmów, które już wcześniej gościły na dużym ekranie

Cykl kina na bis rozpoczną „Green Book” oraz „Gentelman z rewolwerem”. Na obie produkcje obowiązuje promocyjna cena biletów – 13 zł.

„Green Book” to jeden z oscarowych filmów, które poza wysoką wartością artystyczną, oferują przede wszystkim fantastyczną rozrywkę. Idealny dla widzów lubiących dobre, świetnie zagrane, mądrze i zabawnie opowiedziane historie. Uniwersalność i prostota tej opowieści daje wiele radości, satysfakcji i przypomina, że wszyscy jesteśmy ludźmi, a przyjaźń jest w stanie zburzyć nawet najtwardsze mury. „Green Book” w kinie „Odra” 3 maja o godz. 20:30, 6 maja o godz. 18:00 i 8 maja o 20:15.

W komedii kryminalnej „Gentleman z rewolwerem” Robert Redford wciela się w Forresta Tuckera, słynnego amerykańskiego kryminalistę. Sam aktor zapowiedział pożegnanie z aktorską karierą, dlatego film przejdzie do historii jako ostatni film żywej legendy Hollywood. I choćby tylko dla samej roli Roberta Redforda warto go zobaczyć. W kinie „Odra” dwukrotnie: 5 maja o godz. 18:00 i 9 maja o godz. 20:30.

4 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka. Na co dzień strażacy wykonują trudną i niebezpieczną pracę, narażając niejednokrotnie swoje zdrowie i życie. Nieczęsto nadarza się okazja, aby podziękować im za to w tak szczególny sposób. 4 maja „Odra” zaprezentuje raz jeszcze na dużym ekranie francuski dramat, oparty na faktach, „Ocalić i zginąć” z fenomenalną rolą Pierra Niney`a. Jest to jeden z niewielu filmów, których tematyka dotyka strażaków – ich pracy, poświęcenia, bohaterstwa. Początek o godz.18:00.

W maju widzów czeka muzyczna podróż po kraju, gdzie każdy jest młody, a muzyka porywa do tańca. „W rytmie Kuby” to świetny dokument, pełen latynoskiej energii, kubańskich dźwięków i klimatu rodem z hawańskich klubów. To też możliwość przekonania się na własne oczy o sile muzycznego języka, będącego mostem łączącym ludzi z całego świata. Film będzie można obejrzeć dwukrotnie – 7 maja o godz. 18:00 i 20 maja o 16:00.

