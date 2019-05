Gdzie przenocować podczas wizyty we Wrocławiu?

Za tym, aby odwiedzić Wrocław przemawia wiele argumentów i to niezależnie od tego, czy ktoś planuje wyjazd służbowy, turystyczny czy nawet w celu zrobienia większych zakupów.

Jednym problemem jest to, że ze względu na mnogość trakcji i sklepów, trudno z tego w pełni skorzystać podczas zaledwie kilkugodzinnego pobytu w mieście. Warto więc wybrać się tu przynajmniej na kilka dni, szczególnie że bez żadnego problemu możesz znaleźć tanie noclegi praktycznie w dowolnej części miasta.

Co wyróżnia Wrocław na tle innych miast?

Wrocław oferuje odwiedzającym je osobom naprawdę wiele. Przykładem mogą być koncerty największych gwiazd, które często organizowane są w tym miejscu. Do tego dochodzi bogate życie nocne – szczególnie podczas weekendów, gdy rynek zapełnia się imprezującymi turystami – wynikające z ogromnej ilości pubów, kawiarni, klubów i innych ciekawych miejsc. Sporo osób przyjeżdża tu jednak ze względu brak problemów ze znalezieniem pracy. Zazwyczaj wystarczy poświęcić kilka godzin na przejrzenie ofert i już można znaleźć dla siebie odpowiednie zajęcie. We Wrocławiu działa wiele muzeów, a co jakiś czas organizowane są ciekawe wystawy tematyczne. Galerie sztuki, teatry, ciekawe zabytki… Wymieniać można długo. Osoby szukające dobrej uczelni będą natomiast zaskoczone tym, jak wiele uczelni (w tym również uniwersytet i politechnika) działa w tym mieście. Zajęcia pod okiem doświadczonej kadry profesorów niejednokrotnie pomagają młodym ludziom w późniejszej karierze.

Ciekawe atrakcje i miejsca, które warto zobaczyć

Praktycznie w każdym rankingu ciekawych miejsc znajdujących się we Wrocławiu, na jednym z pierwszych miejsc pojawia się Ostrów Tumski. Jest to najstarsza część miasta, co wynika z faktu, że dawniej znajdował się tu gród, który dał początek całemu Wrocławiowi. Na Ostrowie znajduje się wiele wyjątkowych zabytków architektonicznych. Oprócz tego, podczas zwiedzania Ostrowa Tumskiego warto wybrać się do Muzeum Archidiecezjalnego. To właśnie w nim znajduje się niezwykle cenna Księga henrykowska z XIII–XIV z pierwszym w historii zdaniem zapisanym w języku polskim. Odwiedzając Ostrów wieczorową porą można natomiast natknąć się na latarnika, który w tradycyjny sposób zapala latarnie gazowe. Bardzo ciekawie prezentuje się również centrum miasta. Rynek, oprócz wspomnianych już pubów i klubów, wypełniony jest pięknymi kamieniczkami, ciekawymi posągami i takimi wyjątkowymi budowlami jak budynek ratusza.

Znajduje się tu także kopia pręgierza z czasów średniowiecza, która zachwyca realizmem. Wybierając się natomiast do Pałacu Królewskiego, można podziwiać piękno ogrodu barokowego oraz zwiedzić Muzeum Historyczne, które obecnie ma tu swoją siedzibę. W środku zawsze można trafić na interesujące wystawy i ekspozycje. Kolejnym punktem dla turystów, który można uznać za pozycję obowiązkową jest Panorama Racławicka. Stworzyli ją Jan Styka i Wojciech Kossak, a całe malowidło ma wymiary 15 x 114 metrów. To jednak nie wszystko, gdyż dzieło zostało wystawione do oglądania w tak wyjątkowy sposób, że nie da się tego opisać. Z nowszych atrakcji, które zachwycą zarówno najmłodszych jak i starsze osoby należy wspomnieć o wrocławskim centrum edukacji ekologicznej. Chodzi o Hydropolis, w którym każdy ze zwiedzających może skorzystać z kilkudziesięciu interaktywnych instalacji. Podczas dłuższej wizyty we Wrocławiu koniecznie powinieneś odwiedzić zoo, które jest najstarszym tego typu obiektem w całej Polsce. Kilka lat temu stworzono tu Afrykarium, dzięki czemu nawet jeżeli już kiedyś zwiedzałeś Wrocławski Ogród Zoologiczny, to będziesz zaskoczony jego nową inwestycją.

Sposób na tanie noclegi we Wrocławiu

Powyższe propozycje atrakcji nie obejmują oczywiście wielu ciekawych miejsc, które znajdują się w bliskiej odległości od Wrocławia i do których łatwo dostaniesz się pociągiem, busem lub autobusem, dlatego wybieranie się do Wrocławia na jeden dzień zwyczajnie mija się z celem. Lepiej zarezerwować sobie kilka dni wolnego i w pełni poznać ciekawą historię miasta, zobaczyć jego zabytki, a także przeżyć wspaniałą przygodę. Do tego jednak niezbędne jest zarezerwowanie noclegu. Szukając go bezpośrednio w mieście musisz jednak zapomnieć o atrakcyjnych cenach, szczególnie że Wrocław jest jednym z tych miast, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony turystów praktycznie przez cały rok. Pamiętaj więc o tym, że najlepsza oferta noclegów we Wrocławiu na weekend dostępna jest przez internet. W dowolnym momencie możesz odwiedzić internetową bazę noclegów i wybrać jeden z około 500 różnych obiektów. Znajdziesz tu zarówno niskobudżetowe propozycje jak i luksusowe apartamenty. Możliwość szybkiego zarezerwowania noclegu dla jednej lub większej liczby osób przy jednoczesnym dostępie do bardzo atrakcyjnych cen sprawia, że trudno sobie wyobrazić większy komfort. Sprawdź więc sam, który z licznych noclegów będzie dla ciebie najlepszy.

