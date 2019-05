Święto Pracy z Unią Europejską w tle

– Spotykamy się tutaj, przed Pomnikiem Losów Ojczyzny, jak co roku, by złożyć hołd, szacunek i kwiaty, oraz wspólnie uczestniczyć w obchodach Święta Pracy ludzi, którzy uczciwie pracują – mówiła 1 maja Joanna Kruk-Gręziak, przewodnicząca Rady Powiatowej SLD w Oławie. – To piękne majowe pracownicze święto. W tym roku obchodzimy również bardzo ważną rocznicę 15-lecia wstąpienia do Unii Europejskiej. To, co kiedyś wydawało się nam Polakom niemożliwe, zakazane, stało się naszym wspólnym dobrem i domem. Polska dziś po 15 latach od wejścia do rodziny europejskiej wygląda zdecydowania piękniej, nowocześniej i bogaciej. Tego bogactwa musimy bronić, by pozostać w europejskiej rodzinie i móc czerpać ze wspólnego dobra, dzieląc się jednocześnie tym, co mamy najlepsze. Członkowie SLD oraz nasi sympatycy z niepokojem przypatrują się poczynaniom rządu odnośnie pracowników oświaty. Rozumiejąc ich kłopoty i bolączki wspieramy nauczycieli, pracowników oświaty we wszystkich działaniach, które mają poprawić los pracowników oraz poprawić system polskiej edukacji. Zatem pamiętajmy, że udział w wyborach do europarlamentu i oddanie głosu na ludzi, którym są bliskie europejskie standardy, jest nie tylko naszym prawem, ale przede wszystkim obowiązkiem wobec naszego kraju i Unii Europejskiej…

fot. Jerzy Kamiński

(ck)

