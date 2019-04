Strażacka pasja i sukces Artura!

Artur Antonowicz zakwalifikował się do finału ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej

25 kwietnia w Lubinie odbył się wojewódzki etap XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Nasz powiat reprezentowali zwycięzcy eliminacji powiatowych:

– I grupa wiekowa – Artur Antonowicz – Gminna Szkoła Podstawowa w Oławie,

– II grupa wiekowa – Maciej Wierzbicki – Szkoła Podstawowa nr 2 w Jelczu-Laskowicach,

– III grupa wiekowa – Daria Lech – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie.

Wszyscy uczestnicy odpowiadali najpierw na 30 pytań w formie testu pisemnego. Pytania związane były nie tylko z wiedzą z zakresu działania PSP i OSP czy historii pożarnictwa ale również z zakresu znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy. Do finału ustnego zakwalifikowali się uczniowie, którzy uzyskali największą ilość punktów, a wśród nich nasz przedstawiciel – Artur Antonowicz.

Artur wykazał się ogromną wiedzą z zakresu pożarnictwa i zdolnościami praktycznymi – bo takie zadania mieli też uczestnicy finału ustnego. Bezbłędnie odnalazł siodełko wężowe używane w działaniach bojowych i podał jego funkcje. Wiązanie węzła wantowego również nie sprawiło mu żadnego problemu.

W swojej grupie wiekowej Artur zajął drugie miejsce. Uzyskał w finale tyle samo punktów, co inna finalistka, ale o ostatecznej klasyfikacji zdecydowała ilość punktów uzyskanych w teście. Sukces Artura to nie tylko szczęście, ale również efekt wielu, wielu godzin spędzonych na przygotowywaniu się do Turnieju. Wspierał go tata, który jest strażakiem i z którym Artur zgłębiał pożarniczą wiedzę i uczył się wiązania węzłów. Sukces jest tym większy, iż Artur jest dopiero uczniem czwartej klasy, ma 10 lat i po raz pierwszy wziął udział w Turnieju.

Artur Antonowicz, na przełomie maja i czerwca będzie reprezentował nasze województwo w finale XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Oczywiście, trzymamy kciuki!

Beata Wlazło (Gminna Szkoła Podstawowa w Oławie)

