Z mamą lub tatą do pracy

Strajk nauczycieli spowodował, że wielu rodziców musiało w krótkim czasie znaleźć opiekę dla swoich dzieci. Z ciekawą inicjatywą wyszła firma Mobile Climate Control Sp. z o.o. (MCC)

Z powodu strajku nauczycieli szkół i przedszkoli rodzice byli zmuszeni do wykorzystywania nieplanowanych urlopów czy opieki lekarskiej by zaopiekować się swoimi dziećmi. Z ciekawą inicjatywą wyszła firma Mobile Climate Control, która znalazła pomysł na wyjście z tej trudnej sytuacji. Zaadoptowano Salę Konferencyjną, wybrano firmę z doświadczeniem w opiece i animacjach dla dzieci i … ruszyło! To doraźne działanie miało pomóc rodzicom-pracownikom MCC by nie musieli już zastanawiać się na tym, co zrobić z dziećmi. Mogli je zostawić pod fachową opieką i jednocześnie wykonywać swoje obowiązki.

Rozmawialiśmy w samej firmie o tym pomyśle. – Sytuacja społeczna nas do tego zmusiła – mówią Joanna Chwałyk i Agnieszka Woźniakiewicz z działu HR firmy MCC. – Musieliśmy sobie jakoś poradzić. Załoga jest dość duża (zatrudnionych jest około 170 osób), więc problem ten był odczuwalny. O ile przez pierwsze dni pracownicy sobie radzili, udawało im się znaleźć opiekę, o tyle przedłużający się strajk spowodował, że nieplanowane absencje zaczęły wpływać na ogólną sytuacje w firmie. Realizacja planowanych zadań była znacznie utrudniona. Rodzice prosili o urlop, część skorzystała z opieki gwarantowanej przez ZUS. Sytuacja ta wpływała bezpośrednio na komfort pracy i plany firmy. Dzięki szybkim działaniom, aprobacie Zarządu od 18 kwietnia zorganizowałyśmy ,,świetlicę MCC”. Z możliwości opieki codziennie korzystało od dziesięciu do piętnastu dzieci w wieku od trzech do dziesięciu lat. Pracownicy zareagowali z entuzjazmem – z zaskoczeniem, ale pozytywnie. Dzieciaki oprócz kreatywnych zajęć, zabaw ruchowych, miały zapewnione też ciepłe posiłki, napoje i owoce. Całość sfinansował pracodawca- dodaje Agnieszka Woźniakiewicz.

Wszystko potwierdza Dyrektor Operacyjny/ Dyrektor ds. Jakości na Europę Robert Kaleta i dodaje: – O tych działaniach zdecydowała potrzeba i społeczna odpowiedzialność firmy. Jako organizacja umiemy sobie poradzić w sytuacjach awaryjnych, mamy przygotowane plany. Nikt z nas jednak nie mógł przecież przewidzieć strajku, a to niestandardowe rozwiązanie zostało zrealizowane przez HR z dnia na dzień. Sam pomysł zapewnienia przez firmę opieki nad dziećmi blisko miejsca pracy nie był nam tak zupełnie obcy. MCC bierze pod uwagę aby przyszłości zorganizować przedszkole czy żłobek dla dzieci naszych pracowników. Wszystko jest zależne od rozwoju firmy. Kontynuując naszą politykę chcielibyśmy być coraz bardziej atrakcyjnym pracodawcą.

Projekt był wyzwaniem ze względu na szeroki przedział wiekowy dzieci. Firmie zależało żeby były pod opieka doświadczonych animatorów, a zajęcia i zabawy dostosowane do ich zainteresowań. Wszystkie te kryteria spełniła firma Figloraj z Oławy.

Robiliśmy fajne rzeczy, byliśmy z rodzicami w pracy, a do tego przyjemnie spędzaliśmy czas – mówi kilkuletnia Kalina Żywiec.

(tekst sponsorowany)

Kategoria artykułu: Aktualności