Źle parkują, masz tego dość? Jak to zmienić? Policja zaprasza na debatę

Policja mówi wprost: „możesz mieć wpływ na bezpieczeństwo w twoim mieście”, dlatego 30 kwietnia organizuje debatę „Zagrożenia wynikające z nieprawidłowego parkowania pojazdów”.

Coraz częściej niewłaściwe parkowanie jest zgłaszane przez Krajową Mapę Zagrożeń, policja chce porozmawiać z mieszkańcami, zaprasza na spotkanie o godz. 11:00 w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Oławie przy pl. Zamkowy 15. – Debata ma również na celu upowszechnienie wśród mieszkańców idei Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, jako narzędzia do diagnozy zagrożeń społecznie uciążliwych dla mieszkańców – mówi podinsp. Alicja Jędo z KPP w Oławie.

Do udziału w debacie zostali zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych gminy Oława, gminy Domaniów oraz Miasta i Gminy Jelcz Laskowice, a także przedstawiciele urzędów zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego tj. GDDKiA O/ we Wrocławiu, Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie, Zarząd Dróg Miejskich i Zieleni w Oławie oraz przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowych.

Debatę poprowadzą funkcjonariusze Ogniwa Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Oławie

