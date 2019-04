Robot kuchenny – niezastąpiona pomoc dla każdej Pani domu

W kuchni można wyczarować wiele smakowitych i aromatycznych potraw, lecz niekiedy mimo największych chęci brakuje na to czasu. Jak sobie bowiem pomyślimy, ile czynności musimy wykonać, to szybko tracimy początkowy zapał. Tymczasem za sprawą nowoczesnych urządzeń możemy znacząco to przyśpieszyć, oszczędzając sobie wiele trudu. Idealnym sprzętem, który w tym pomaga, jest robot kuchenny.

Robot kuchenny – dlaczego modele planetarne są lepsze?

Robot kuchenny pozwoli nam zastąpić kilka urządzeń, bo za jego pomocą nie tylko zrobimy ciasto, omlet, ale i ugotujemy zupę. Wybierzmy model prosty w obsłudze, który jest jak najbardziej poręczny. Pamiętajmy bowiem, że zbyt rozbudowany z szeregiem końcówek i wieloma funkcjami, może paradoksalnie przeszkadzać w przygotowywaniu posiłków. Nie tylko będziemy się gubić w tym całym bogactwie możliwości, ale i w końcu przestaniemy z niego korzystać, zniechęceni wyciąganiem licznych części, składaniem ich, a później – co gorsza – myciem.

Znacznie wygodniejsze są więc roboty planetarne, jakie są bardzo funkcjonalne, ale i charakteryzuje je prosta budowa. Co najważniejsze – nie trzeba ich rozkładać na elementy, co oszczędzi nam sporo czasu i nerwów. Mogą kosztować dość mało: około 300-400 zł, ale są też modele po 5000 zł. Niezależnie, co wybierzemy, jedno jest pewne, każda Pani domu powinna mieć pod ręką robot kuchenny!

Przed kupnem – jakie parametry powinniśmy ocenić?

Przed kupnem musimy ocenić, co interesujący nas model ma do zaoferowania. Generalnie trzeba zwrócić uwagę na kilka najważniejszych czynników. Oto one.

– Końcówki

Najczęściej jest ich kilka, między innymi hak do zagniatania ciasta, trzepaczki (do ubijania piany, śmietany, kremu) czy mieszadło do puree. Ważne, aby zestaw był pokaźny, choć zawsze można dokupić dodatkowe.

– Głowica

To do niej przytwierdza się mieszadła oraz przystawki. Najważniejsze, aby miała zabezpieczenie, bo jak w trakcie pracy robota ją podniesiemy, to silnik od razu się zatrzyma.

– Osłona

Jest bardzo przydatna, bo nie pozwala na rozpryskiwanie się produktów poza urządzenie. Najlepiej też jak nie trzeba jej zdejmować, aby dodawać potrzebne składniki.

– Regulator prędkości

Im więcej, tym korzystniej, bo ciasto zostaje lepiej napowietrzone. Działa to tak, że mieszadła obracają się ruchem planetarnym, co oznacza, że po obwodzie misy, a następnie wokół własnej osi.

– Misa

Dobrze jak jest zbudowana z metalu, choć sprawdza się również mocny plastik. Pojemność wynosi przeważnie od 4 do 6 litrów. Warto zwrócić uwagę na jeden szczegół – czy misa wyposażona jest w rączkę, jaka ułatwia jej przenoszenie.

– Korpus

Z jednej strony dobrze jak jest mocny, solidny, z drugiej powinien być dość lekki, a na dodatek pokryty lakierem, dzięki czemu łatwiejszy w czyszczeniu. Pomocne są też podkładki, które uniemożliwiają przesuwanie się urządzenia.

Robot kuchenny jest przydatny, a nawet niezastąpiony, bo jego liczne funkcje pozwalają przyrządzić praktycznie wszystko. Praca więc staje się bardziej efektywna, ale i szybsza, co doceni każda Pani domu.

(tekst sponsorowany)

