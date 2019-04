Avengers już na ekranach OH KINO!

OH KINO Oława zaprasza na jedną z najbardziej oczekiwanych premier roku Avengers: Koniec gry. Po wymazaniu połowy życia we Wszechświecie przez potężnego tytana Thanosa, Avengersi starają się zrobić wszystko co konieczne, aby pokonać najgroźniejszego przeciwnika z jakim przyszło się im mierzyć.

Drugą z nowości jest dramat muzyczny VOX LUX z Natalie Portman w roli głównej. Celeste była nastolatką, kiedy wielka tragedia wywindowała ją na szczyty sławy i zrobiła z niej gwiazdę pop. Po latach musi zmierzyć się z przeszłością i przygotować się do wielkiej trasy koncertowej.

Najmłodszych widzów OH KINO zaprasza na familijną animację Praziomek. Na listowne zaproszenie pewnego tajemniczego obywatela sir Lionel Frost wyrusza w dzikie ostępy Ameryki Północnej, by odnaleźć i ujawnić brakujące ogniwo, czyli najbliższego przodka człowieka zwanego także Wielką Stopą.

Kategoria artykułu: Aktualności