Marzenia podróżnych – koszmar mieszkańców

Przeczytaj artykuł, weź udział w konkursie i wyjedź do Brukseli!

Mieszkańcy Pieczysk, dzielnicy Jaworzna, od dwóch lat mają prawie cztery kilometry do sklepów, szkoły i przystanku autobusowego odległych od ich domów o kilkaset metrów. Wszystko przez modernizację linii kolejowej E30 Kraków – Katowice.

Korzyści z modernizacji będą odczuwalne nie tylko dla mieszkańców regionu, ale także całej Polski, jednak mieszkańcy Pieczysk mają wrażenie, że wszyscy już zapomnieli o ich kłopotach. Dlatego na stronach Gazety Powiatowej – Wiadomości Oławskie nr 18/2019 zamieszczamy artykuł i opis akcji społecznej, która o nich przypomni.

Artykuł o modernizacji linii kolejowej E30 Kraków – Katowice, dofinansowanej ze środków UE w ramach instrumentu finansowego „Łącząc Europę”, pojawia się dziś w naszej gazecie i ponad 60 innych mediach lokalnych w Polsce. To kolejna okazja dla czytelników do wzięcia udziału w konkursie, w którym nagrodą jest wspólny z dziennikarzami wyjazd studyjny do Brukseli. Podczas 3 dni w stolicy Unii Europejskiej możliwe będzie poznanie tajników funkcjonowania instytucji i struktur unijnych.

Kampania i wyjazd do Brukseli to elementy projektu „InForMe 2.0 – Działania informacyjne na rzecz promocji Polityki Spójności w polskich mediach lokalnych” dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej w ramach konkursu 2018CE16BAT042 „Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE”. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie stanowisko autora. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie zawartych w niej informacji.

Realizatorem projektu są Stowarzyszenie Gazet Lokalnych i Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Kategoria artykułu: Aktualności