Toyota wśród najatrakcyjniejszych miejsc pracy w Polsce II miejsce w prestiżowym rankingu Randstad

Wyniki polskiej edycji globalnego rankingu Randstad Employer Brand Research zostały rozstrzygnięte. Respondenci wskazali markę Toyota jako drugiego najbardziej pożądanego pracodawcę w kraju. Ranking jest efektem realizowanego od 9 lat w Polsce badania, w którym uczestnicy oceniają firmy, wskazując czynniki świadczące o atrakcyjności miejsca pracy.

Uczestnicy rankingu Randstad Employer Brand Research każdego roku oceniają pracodawców według poszczególnych aspektów zatrudnienia, m.in. wynagrodzenia, świadczeń dodatkowych, atmosfery, stabilności zatrudnienia czy równowagi między pracą a życiem prywatnym. Japoński koncern został liderem w kategorii wynagrodzenia i benefitów. Odniesiony w tej kategorii sukces jest wynikiem stałego uatrakcyjniania oferty dodatkowych świadczeń i regularnych, corocznych podwyżek. Według wyników badania Toyota postrzegana jest jako firma z dobrą reputacją i stabilnością finansową. Statuetki Randstad Award zostały wręczone podczas kwietniowej gali finałowej, w Warszawie.

– Tegoroczny wynik w rankingu Randstad jest dla nas szczególnym wyróżnieniem, które pokazuje, że jako firma stale się rozwijamy. Jedną z podstawowych wartości firmy są pracownicy, dlatego ich zadowolenie oraz satysfakcja z pracy jest dla nas szczególnie istotna. Cieszymy się, że uczestnicy badania docenili nasze działania w tym zakresie. – powiedział Marcin Szczeblewski, Kierownik ds. personalnych Toyota Motor Manufacturing Poland.

Atrakcyjne benefity dla pracowników

Toyota w poprzedniej edycji rankingu Randstad zajęła czwarte miejsce. Do awansu o dwa miejsca niewątpliwie przyczynił się bardzo atrakcyjny pakiet benefitów oferowanych pracownikom. Wśród nich znajduje się m.in. transport z miast znajdujących się w pobliżu fabryki, karta Multisport, dofinansowane posiłki, opieka medyczna, akcje pro-zdrowotne czy ubezpieczenia na życie. Ponadto japoński koncern słynie z wysokich standardów bezpieczeństwa i metod pracy (Kaizen, 5S) oraz dobrej atmosfery, w zgranym zespole. Każdy pracownik może liczyć na szereg niezbędnych szkoleń oraz wsparcie doświadczonych kolegów.

Rekrutacja trwa

W związku z uruchomieniem nowych linii produkcyjnych silników hybrydowych dwie fabryki Toyoty na Dolnym Śląsku poszukują pracowników. Fabryki te stanowią największy ośrodek produkcji silników i skrzyń biegów Toyoty w Europie.

– Nasze potrzeby rekrutacyjne stale się powiększają. Poprzez udoskonalany pakiet benefitów i relokacji staramy się ułatwiać podjęcie zatrudnienia w naszych zakładach osobom z całej Polski. W ostatnim czasie zrekrutowaliśmy już ponad 400 osób, finalnie dążymy do zatrudnienia ok. 600 kandydatów – powiedział Marcin Szczeblewski, Kierownik ds. personalnych Toyota Motor Manufacturing Poland. – Mamy nadzieję, że wyniki tegorocznego rankingu Randstad Employer Brand Research zachęcą potencjalnych kandydatów do rekrutacji.

Wśród poszukiwanych kandydatów są m.in. pracownicy produkcji, w tym transportu wewnętrznego, oraz utrzymania ruchu (mechanicy, elektrycy, automatycy). Więcej informacji oraz możliwość zapoznania się z ofertą rekrutacyjną firmy można znaleźć pod linkiem: www.kierunektoyota.pl

(tekst sponsorowany)

Kategoria artykułu: Aktualności