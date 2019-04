Najchętniej wybierane przez kierowców ubezpieczenie OC

Planujesz zakup pierwszego OC? A może uważasz, że w obecnym towarzystwie ubezpieczeniowym płacisz za dużo i szukasz lepszej oferty? Przekonaj się, którzy ubezpieczyciele gwarantują niskie stawki. Sprawdź również, jakie korzystne dodatki otrzymasz wraz z OC: Zieloną Kartę, Bezpośrednią Likwidację Szkód, a może ochronę opon?

Jakie ubezpieczenie najchętniej wybierają kierowcy?

Zastanawiałeś się, jakie aspekty sprawiają, że jedno ubezpieczenie OC jest chętniej wybierane niż inne? Podstawowe kryterium to oczywiście cena. Z racji iż ochrona odpowiedzialności cywilnej ma identyczny zakres bez względu na towarzystwo, które ją oferuje, zachęcanie klientów odbywa się poprzez obniżanie ceny. Ale nie tylko!

Zapoznaj się z przygotowanym na początku tego roku zestawieniem ubezpieczeń OC i sprawdź, które oferty wypadają najkorzystniej. Sprawdź: Ranking najlepszych ubezpieczeń OC w pierwszym kwartale 2019 roku .

Czy wiesz, że liczba wypadków w Twoim mieście może mieć wpływ na Twoje OC

Niska cena to nie wszystko

Zobacz sylwetki właścicieli samochodów, którzy kierują się nie tylko niską ceną OC:

– kierowcy przemieszczający się autem po całym świecie: podróżnicy, biznesmani, rodziny regularnie wyjeżdżające na wakacje i ferie do innych krajów. O ile w większości państw europejskich wystarczy im OC, o tyle wjazd do niektórych będzie wymagał posiadania Zielonej Karty. To dokument o zakresie tożsamym z OC, jednak honorowany m.in. w Albanii, na Białorusi, w Czarnogórze, Iranie, Izraelu, Macedonii, Rosji, Turcji, na Ukrainie,

– mieszkańcy dużych i zatłoczonych miast oraz osoby wykorzystujące samochód w celach służbowych. Częste użytkowanie auta, zwłaszcza na wąskich i zakorkowanych ulicach, to większe ryzyko wdania się w kolizję. Każda szkoda wpływa na podwyższenie ceny kolejnej składki OC, ponieważ w jej wyniku traci się zniżkę za bezszkodową jazdę. Warto więc, by w pakiecie z OC ubezpieczyciel oferował ochronę zniżek. Wówczas nawet jeśli przydarzy Ci się jedna kolizja w okresie rozliczeniowym, nie stracisz zniżki,

– osoby ceniące czas i wygodę, np. z uwagi na nieregularne godziny pracy. Jeśli padną ofiarą kolizji bądź wypadku, przez czas poświęcony na załatwienie formalności odszkodowawczych będą musieli zwalniać się z pracy wcześniej lub zaniedbać inne obowiązki. Ułatwienie i skrócenie czasu uzyskania odszkodowania zapewni im dodatek do OC: Bezpośrednia Likwidacja Szkód (BLS). Dzięki niej zwrócą się do swojego ubezpieczyciela i to on w ich imieniu skontaktuje się z ubezpieczycielem sprawcy.

Co zrobić, gdy przerwiemy polisę u naszego ubezpieczyciela

Jakie są przykładowe koszty OC?

Cena OC zależy nie tylko od przysługujących Ci zniżek za liczbę lat posiadania prawa jazdy, bezkolizyjną historię czy nowy samochód z niewielkim silnikiem. Ogromne znaczenie ma również miejsce zamieszkania, które przekłada się na ryzyko wdania się w kolizję. Zobacz średnie koszty OC w dużych polskich miastach:

Wrocław: 1585 zł,

Szczecin: 1335 zł,

Warszawa: 1305 zł,

Kraków: 1238 zł,

Białystok: 1140 zł,

Rzeszów: 1000 zł.

Przekonaj się, z jakim kosztem obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego musisz się liczyć Ty. Użyj internetowej porównywarki OC, wpisz swoje dane i zobacz otrzymane wyniki. Na górze wyświetlą się najtańsze, na dole najdroższe. Zwróć uwagę na wymienione w artykule dodatki, np. Zieloną Kartę, ochronę zniżek czy BLS. Wybierz rozsądnie!

