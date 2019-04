Zbliża się majówka!

Oława. Kultura. 3 maja Centrum Sztuki zaprasza zaprasza na „Miasteczko”, gdzie odbędzie się „Oławska Majówka”. Na scenie wystąpią polski raper PlanBe, łódzki zespół grający muzykę electro pop – KAMP! oraz Kamil Bednarek

PlanBe, czyli Bartosz Krupa, to polski raper i autor tekstów. Współpracował m.in. z takimi wykonawcami jak raperzy Quebonafide, ReTo, Bedoes czy Otsochodzi oraz wokalistami Smolasty i Sztoss.

KAMP! to zespół grający muzykę electro pop, założony w Łodzi. Brzmienie tria określane jest jako melodyjny synth pop z wpływami nowej fali lat 80., francuskiego house`u i chill-wave`u. Muzyce zadebiutowali w 2009 roku epką „Thales One”. W 2010 członkowie KAMP! wydali podwójnie „A-side” Heats/Distance of the Modern Hearts”, przyciągając uwagę międzynarodowej publiczności. 23 listopada 2012 roku zespół wydał debiutancki album długogrający zatytułowany „Kamp!”.

Kamila Bednarka rodem z Lipek niedaleko Oławy nikomu przedstawiać nie trzeba. Wokalista, kompozytor, autor tekstów, multiinstrumentalista. Na scenie od 2008 roku, kiedy to wraz z zespołem Star Guard Muffin wydał epkę „Ziemia Obiecana”. Zespół zdobył szeroką popularność w 2010 roku dzięki telewizyjnemu programowi „Mam Talent”. W 2012 roku po zmianach w składzie powstał zespół „Bednarek”, z którym Kamil koncertuje do dziś. Za pierwszą płytę zespołu Bednarek przyjmuje się wysoko oceniany album „Jestem…”, który utrzymywał się w zestawieniu OLiS ponad 12 miesięcy, a po upływie roku od wydania ponownie trafił na pierwszą pozycję.

Sporo będzie się działo również poza sceną. Już od 15:00 otwarta będzie strefa art, gdzie gdzie oprócz konkursów z nagrodami czekać będą instruktorzy i animatorzy z ciekawymi propozycjami gier, zabaw, warsztatów i pokazów. Dawid Stanasiuk zaprasza wszystkich ciekawych nowinek technicznych. W planie pokaz robotów, interaktywny turniej typu „Battle Royale” oraz pokaz druku 3D. Kasia Bogucka szykuje rodzinne warsztaty ceramiczne, a Marta Jędras warsztaty biżuterii szklanej „Mały Jubiler”. Ponadto wielka strefa rekreacji i rozrywki, fotobudka i stoiska branżowe.

(kt)

