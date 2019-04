Zdjęcie ilustracyjne

Więcej kontroli podczas świąt!

Do 22 kwietnia funkcjonariusze wydziału prewencji i ogniwa ruchu drogowego oławskiej komendy przeprowadzą działania prewencyjno-represyjne pod kryptonimem “Bezpieczny weekend – Wielkanoc 2019”. Priorytetowym zadaniem Policji w tym okresie będzie zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańcom powiatu oławskiego oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Okres Świąt Wielkanocnych to czas wzmożonego ruchu pojazdów na drogach. Dlatego od 19 do 22 kwietnia 2019 roku funkcjonariusze ogniwa ruchu drogowego z Oławy przeprowadzą akcję pod kryptonimem “Bezpieczny weekend – Wielkanoc 2019”. Nadrzędnym celem tych działań będzie zapewnienie bezpieczeństwa porządku i płynności w ruchu drogowym. Zadania, jakie stawiają sobie policjanci to przede wszystkim:

– eliminowanie z ruchu kierujących w stanie nietrzeźwości lub po zażyciu środków odurzających,

-zintensyfikowane kontrole przestrzegania ograniczeń prędkości,

– stosowania pasów bezpieczeństwa i urządzeń do przewożenia dzieci,

– reagowanie na naruszających zasady poruszania się po drogach niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Policjanci będą też egzekwować stosowanie się użytkowników dróg do przepisów ruchu drogowego: zachowania się kierujących pojazdami wobec pieszych, poruszania się pieszych na odcinkach dróg bez wydzielonych chodników, przechodzenia pieszych w miejscach niedozwolonych, stosowania się do sygnalizacji świetlnej, używania elementów odblaskowych przez pieszych po zmroku poza obszarem zabudowanym, stosowanie się do ograniczeń w ruchu dla pojazdów

i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton,

z wyłączeniem autobusów.

W tym czasie policjanci pionu prewencji i pionu kryminalnego będą czuwali nad zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego wśród mieszkańców powiatu oławskiego i odwiedzających ich gości.

Policja przypomina:

wybierając się w dłuższą podróż powinniśmy być wypoczęci,

przed podróżą sprawdźmy samochód pod względem wyposażenia i sprawności technicznej,

o zabraniu dokumentów zarówno samochodu jak i kierowcy,

przygotujmy sobie plan wyjazdu – trasę przejazdu, miejsca gdzie będziemy mogli odpocząć podczas podróży,

o zapinaniu pasów bezpieczeństwa i przewożeniu dzieci w fotelikach,

o dostosowaniu prędkości do warunków drogowych oraz swoich umiejętności – jadąc wolniej jedziesz bezpieczniej,

nigdy nie wsiadamy za kierownicę samochodu po wypiciu alkoholu.

Uważajmy przy bankomatach. Tutaj także możemy paść ofiarą złodziei i oszustów. Oszuści montują nakładki ze skanerami na czytniki kart magnetycznych, nakładki na klawiatury lub minikamery do przechwycenia numerów PIN. I choć trudno stwierdzić, czy na bankomacie jest założona nakładka, to warto zachować ostrożność, a swoimi podejrzeniami podzielić się z Policją.

Uwaga na samochody. Łupem złodziei padają nie tylko drobne przedmioty, ale też samochody. Większość osób myśli, że ten problem ich nie dotknie, bo ich auto ma doskonały alarm. Niestety jest inaczej. Jedziemy na zakupy, zostawiamy auto na parkingu, włączamy alarm, chowamy kluczyki – najczęściej do zewnętrznej kieszeni kurtki czy marynarki. Następnie robimy zakupy, wracamy, a naszego samochodu nie ma. Sięgamy do kieszeni po kluczyki i okazuje się, że ich też nie ma.

W ten sposób działają grupy złodziei kieszonkowych. Kradzież każdego auta jest poprzedzona właśnie kradzieżą kieszonkową. Nawet najlepszy alarm nie zadziała, jeżeli został dezaktywowany oryginalnym pilotem. Nie zadziała także immobiliser, gdyż kluczyk był także oryginalny.

Bezpieczne zakupy w sieci

Coraz chętniej kupujemy w Internecie. Szczególnie przed świętami ogarnia nas szaleństwo zakupów. To wygodne, w sieci nie ma kolejek, godzin spędzonych na chodzeniu między półkami. Niestety, tak jak w realnym świecie, tak i w wirtualnym możemy paść ofiarą oszusta lub złodzieja. Policja radzi, co zrobić, by dokonanie zakupu było możliwie bezpieczne:

• przede wszystkim pamiętajmy, by zawsze kierować się ograniczonym zaufaniem do sprzedającego;

• nigdy nie kupujmy w sieci, korzystając z komputera stojącego w kafejce internetowej. Tam najłatwiej o utratę poufnych danych. Używajmy tylko komputera domowego i zachowujmy całą korespondencję ze sprzedawcą. Jeśli nas oszuka, pozwoli to policji szybko go ująć;

• korzystajmy tylko ze znanych i sprawdzonych portali internetowych;

• przed zakupem w wirtualnym sklepie zasięgnijmy opinii o nim i sprawdźmy jego rzetelność. Można to zrobić u znajomych lub na forach internetowych. Zwracajmy też uwagę, czy sklep podaje swój adres i numer telefonu. Wtedy, w razie jakichkolwiek wątpliwości, możemy tam zadzwonić;

• przy płaceniu kartą kredytową zwracajmy uwagę, czy połączenie internetowe jest bezpieczne i czy przesyłane przez nas dane nie zostaną wykorzystane przez osoby nieuprawnione. Na dole strony powinien pojawić się symbol zamkniętej kłódki, a na końcu adresu – literki „https”. Zazwyczaj można też zamówić towar z opcją płatności przy odbiorze;

• gdy kupujemy na aukcji internetowej, przeczytajmy komentarze o sprzedającym. Brak komentarzy pozytywnych lub ich niewielka liczba powinny wzbudzić naszą szczególną czujność;

• otrzymując ofertę e-mailem, nie korzystajmy z linków – na stronę sklepu wejdźmy wpisując adres w oknie przeglądarki, unikniemy w ten sposób stron podszywających się pod legalnie działające sklepy;

• zamawiając sprzęt zapytajmy, czy sprzedawca dołącza oryginalne oprogramowanie na płytach i instrukcję obsługi;

• kupując telefon komórkowy zapytajmy o ładowarkę i dowód zakupu, telefony kradzione sprzedawane są często bez ładowarki i dokumentacji;

• jeśli, mimo zachowania zasad ostrożności, dostaniemy zamiast zamówionego produktu puste pudełko, natychmiast zadzwońmy na policję. Wtedy zapisana korespondencja i przesłana przez oszusta paczka będą stanowiły dowód przestępstwa.

Zabezpiecz mieszkanie.Włamywacze nie świętują

Wiele osób wyjedzie na święta do rodziny. Pamiętajmy wówczas o właściwym zabezpieczeniu mieszkania lub domu. Włamywacze nie świętują, mogą wykorzystać kilkudniową nieobecność domowników. Idealnego zabezpieczenia nie ma, ale możemy ograniczyć ryzyko włamania do minimum. Dobre zamki to jedno, jednak nie spełniają one swej roli, jeżeli zamocowane zostaną do słabych drzwi. A zatem dobre drzwi wejściowe do mieszkania to drugie. Można jeszcze inwestować w alarm, monitoring itp. Jednak najlepszym rozwiązaniem jest czujny i zaufany sąsiad. Warto poinformować go o tym, że nie będzie nas kilka dni i poprosić, żeby w tym czasie zwrócił uwagę na nasze mieszkanie.

Bezpieczeństwo na drodze

Podróżując musimy zrobić wszystko, aby bezpiecznie dojechać do celu i powrócić. Przed wyjazdem, pamiętajmy o sprawdzeniu stanu technicznego auta.

Najwięcej jednak zależy od kierującego, który powinien przewidywać sytuację na drodze, szanować innych kierowców, przestrzegać przepisów i dostosować prędkość do warunków drogowych. Pod żadnym pozorem nie wolno wsiadać do samochodu po spożyciu alkoholu – to najkrótsza droga do tragedii.

Uwzględniając powyższe rady, dbamy nie tylko o bezpieczeństwo nas samych, ale i naszych bliskich. Zróbmy wszystko, aby te nadchodzące święta Wielkanocne upłynęły nam bezpiecznie i w spokojnej atmosferze.

Wielki Tydzień, to nabożeństwa religijne

Pamiętajmy aby przed wyjściem do kościoła dokładnie zabezpieczyć swoje mieszkania Nie pozostawiajmy uchylonych okien w samochodach, ani żadnych wartościowych rzeczy, na widocznym miejscu Parkujmy samochody w miejscach do tego przeznaczonych, w sposób nie utrudniający innym kierowcom i pieszym korzystanie z parkingów, dróg i chodników.

Wielkanocny Poniedziałek to tradycja „ lania wodą”.

Pamiętajmy o umiarze, bawmy się tak aby nikomu nie stała się krzywda. Wybryki chuligańskie, jakie mogą zaistnieć w związku z przesadzonym „Śmigusem – Dyngusem” będą represjonowane przez policję.

Pamiętając o tych przestrogach, policjanci oraz pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Oławie, życzą wszystkim mieszkańcom powiatu oławskiego i ich gościom spokojnych, zdrowych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych.

Źródło KPP w Oławie

Kategoria artykułu: Aktualności