Pojedź zabytkowym autobusem na rajd!

Wicestarosta Witold Niemirowski przypomina i zaprasza miłośników Youngtimerów, Oldtimerów i pojazdów historycznych do uczestnictwa w tegorocznym III Oławskim Charytatywnym Rajdzie Koguta, który dołączy do VIII Zlotu Pojazdów Zabytkowych

Zaproszenie jest kierowane także do osób, które nie posiadają pojazdu będącego zabytkową perełką motoryzacji. Trzeba się jednak pospieszyć ze zgłoszeniem do wzięcia udziału w rajdzie, bo zostało już tylko 10 wolnych miejsc. Na każdego uczestnika czeka specjalna pamiątkowa koszulka z logo rajdu!

Wpisowe: 100 zł/os – w tej sprawie należy zgłosić się do dnia 24 maja do wicestarosty Witolda Niemirowskiego, tel. 604-169-984, e-mail: [email protected]

Inicjatywa, do której włączyło się Starostwo Powiatowe w Oławie i PKS w Oławie S.A. jest szczytna, bo środki zebrane z wpisowego trafią w stu procentach do oławskiego Domu Dziecka i będą przeznaczone na wakacyjny wyjazd dzieci.

Trasa rajdu: Oława-Boszkowo, Boszkowo-Karpacz, Karpacz-Nysa, Nysa-Oława. Rajd startuje 20 czerwca 2019 r. (Boże Ciało) o godz.12:30 z oławskiego Miasteczka Ruchu przy ul.11 Listopada 23. Uwaga – powrót z Nysy do Oławy i zakończenie rajdu nastąpi w sobotę 22 czerwca wieczorem (czyli dzień wcześniej niż planowano), w czasie VIII Zlotu Pojazdów Zabytkowych.

Organizatorzy gwarantują uczestnikom bezpłatny przejazd „zabytkowym” autobusem oraz ciepły posiłek od samorządów, u których zagoszczą rajdowcy. Każdego dnia uczestnicy będą mieli do wykonania kilka zadań. Zostaną one opisane w paszporcie, który na starcie otrzymają osoby biorące udział w rajdzie. Nocowanie na polach campingowych pod namiotami lub w hotelach, ale – uwaga – nocleg trzeba sobie zapewnić i opłacić we własnym zakresie! Długi weekend, początek wakacji, rodzinna wycieczka oraz pomoc dzieciom. Ponad 600 km dla chorych i potrzebujących, ze wspaniałą zabawą. Pomaganie jest tu więc bardzo proste, a przy tym można się będzie znakomicie bawić, podczas ciekawych zadań na trasie oraz przy wspólnym biesiadowaniu.

* Przebieg rajdu:

– Dzień 1 (20 czerwca) – wyjazd z Oławy do Boszkowa. Wieczorem wspólne biesiadowanie;

– Dzień 2 (21 czerwca) – wyjazd z Boszkowa do Karpacza. Uczestnicy spotkają się na deptaku, tam odbędzie się wspólna parada;

– Dzień 3 (22 czerwca) – wyjazd z Karpacza do Nysy, na integracyjne plażowanie i wieczorne zabawy przy ognisku. Wspólny przejazd do Oławy i zakończenie rajdu nastąpi w sobotę 22 czerwca wieczorem, czyli dzień wcześniej niż początkowo planowano.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Oławie (https://starostwo.olawa.pl/aktualnosc-1514-zglos_sie_na_rajd_z_pks_em_i_olawskim.html)

