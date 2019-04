Ekstremalne emocje w „Odrze”

Oława. W kwietniu wyświetlone zostaną dwa wyjątkowe filmy o tematyce sportowej. To naprawdę warto zobaczyć na dużym ekranie!

Nagrodzony Oscarem film „Free Solo: ekstremalna wspinaczka” jest zapisem przygotowań Alexa Honnolda do wspinaczki, o której bohater marzył przez wiele lat. Zapierająca dech w piersiach przyroda i przerażająca sceneria – wspinaczka na wysokość 2300 m po prawie pionowej skale… bez zabezpieczenia. Alex Honnold postanowił dokonać niemożliwego i spełnić życiowe marzenie – wspiąć się na majestatyczny El Capitan w parku narodowym Yosemite. To niezwykłe dokonanie sprawiło, że sportowiec trwale zapisał się w historii ludzkich osiągnięć. Dokument będzie można zobaczyć we wtorek 23 kwietnia o godz. 17:45.

A już dzień później, w środę 24 kwietnia o godz. 18:15 kino wyemituje film”Over the Limit” – portret rosyjskiej gimnastyczki artystycznej, 20-letniej Margarity Mamun. Obraz przedstawia decydujący rok w jej życiu – przygotowanie do występu na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro, gdzie celem było złoto. Wyjątkowy dostęp do kulis codziennego reżimu treningowego ukazuje wyjątkową więź Margarity z dwoma trenerkami Aminą Zaripovą i Iriną Viner, które wyznają odmienne filozofie uprawiania sportu. „Over the Limit” to intymny dramat brutalnych relacji, które prowadzą do sukcesu. Film przedstawia również koszty, jakie musi zapłacić sportowiec uprawiający w sposób wyczynowy swoją dyscyplinę.

