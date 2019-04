Szukają chętnych do komisji

Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk apeluje o pomoc w przeprowadzeniu egzaminu ósmoklasisty (15 – 17 kwietnia 2019r.).

Chęć udziału w zespole nadzorującym można zgłaszać poprzez formularz albo bezpośrednio w siedzibie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu lub delegaturach znajdujących się pod wskazanymi poniżej adresami. Można się także zgłaszać mailowo: [email protected] lub telefonicznie 502 097 536.

Każda osoba, która zgłosi swój akces, otrzyma informację zwrotną dotyczącą udziału w pracach zespołu we wskazanej szkole. Dyrektor szkoły rozstrzygnie wątpliwości, dotyczące kwalifikacji kandydata do zespołu nadzorującego, w oparciu o posiadane przez niego dokumenty i podejmie ostateczną decyzję o powołaniu do zespołu.

Zgodnie z przepisami na miesiąc wcześniej w szkołach zostały powołane zespoły nadzorujące przebieg egzaminów. Organizacji egzaminów zagraża akcja protestacyjna pracowników oświaty. Na podstawie zmian do rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego podpisanych 2 kwietnia 2019 r. możliwe jest zaangażowanie w organizację egzaminów osób z zewnątrz posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, w tym emerytowanych nauczycieli i nauczycieli akademickich.

Chęć udziału w zespole nadzorującym można zgłaszać poprzez FORMULARZ: https://edu.kuratorium.wroclaw.pl/egzaminy/ albo bezpośrednio w siedzibie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

W skład zespołu nadzorującego danego dnia nie może wchodzić osoba posiadająca kwalifikacje kierunkowe zgodne z przedmiotem, z którego w tym dniu przeprowadzany jest egzamin.

Terminy egzaminów

Egzamin ósmoklasisty:

15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) język polski

16 kwietnia 2019 r. (wtorek) matematyka

17 kwietnia 2019 r. (środa) język obcy nowożytny

