Parafia zaprasza na kiermasz

MARCINKOWICE. Warto tam być – W tym roku odwiedzi nas 18 wystawców – mówią organizatorzy.

– W zwierzyńcu będzie można zobaczyć ozdobne gąski garbonose nazywane królewnami – to zasługa Marii i Sylwestra Zychowiczów z Lizawic – zapowiada Irena Kondys. – Będą też dwie alpaki ze „Świata Alpak”, czyli Piórko i Billy, a to dzięki państwu Rajewskim z Libetry. A także króliki od Zbigniewa Skoczylasa.

Już od 4 lat parafia z Marcinkowic, reprezentowana przez księdza proboszcza Tomasza Zająca organizuje Kiermasz Wielkanocny. Inicjatywa cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród wystawców i odwiedzających, zwłaszcza, że hasło przewodnie to „Kiermasz w Marcinkowicach wspiera polskie rękodzieło i zdrową żywność!”.

Co będzie w domkach wystawienniczych? Jajka wiejskie, z wolnego wybiegu, wiejskie, mąki z młyna, sery kozie i krowie, żury na prawdziwym zakwasie, kiszonki z Doliny Baryczy, soki z kiszonego ogórka, kapusty i buraków, zdrowe ciastka i batony ręcznie robione, owoce sadów trzebnickich, przyprawy naturalne, chleb wypiekany w domu, ciasta domowe, chlebki i baranki do koszyczka, swojskie wędliny, miody, ceramika, obrazy, biżuteria z filcu, polska wiklina, koronki, serwetki, kwiaty, zajączki, koszyczki, palmy.

– Poszczególne miejscowości zaproszone zostały do przygotowania okazałych palm, które zostaną poświęcone przy pomniku Jana Pawła II o godz. 11.00 i wezmą udział w uroczystej procesji do kościoła – w imieniu organizatorów mówi Irena Kondys. – Zapraszamy 14 kwietnia do odwiedzenia kiermaszu na terenie kościoła w Marcinkowicach. Wszyscy rękodzielnicy, którzy zgłaszają chęć udziału w kiermaszu, mają do dyspozycji domki drewniane, gratis. Parafia nie pobiera opłat. Cały dzień dedykowany jest rodzinom. Dziadkowie, rodzice, dzieci – każdy znajdzie coś dla siebie.

(ck)

