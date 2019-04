Gorące nowości w OH KINO! Sprawdź repertuar

Jak co tydzień, OHKINO przygotowało dla prawdziwych kinomaniaków kilka gorących nowości. Tym razem czeka Was spotkanie z piekła rodem, za sprawą Hellboy’a, ale nie zabraknie też romantycznych uniesień z filmem After. Nie można zapomnieć o młodszej widowni, na którą czekać będzie sympatyczny Praziomek – przedpremierowo!

Hellboy– to mustwatch dla fanów fantasy i akcji. Piekielny bohater ma za zadanie ochronić Ziemię przed siłami zła, które zagrażają światu bardziej, niż kiedykolwiek. Potężna czarownica postanawia zesłać na ziemię serię druzgoczących plag, z którymi ludzkość nie jest w stanie sobie poradzić. Hellboy dzięki dziedzictwu potęgi Króla Artura ma szansę stawić czoła okrutnej wiedźmie, jednak by ją pokonać, będzie potrzebował pomocy swoich starych pobratymców.

Dla zwolenników bardziej przyziemnych klimatów, a w szczególności tęskniących za atmosferą wakacyjnego romansu, OH KINO Oława ma tytuł godny miana następcy „50 twarzy Greya”. After to opowieść o grzecznej dziewczynie, która poznaje nie do końca grzecznego chłopca… Tessa ma wspaniałe wyniki w szkole, jest ułożona, ma plany na stabilną przyszłość i właśnie rozpoczyna swój pierwszy rok w collegu. Nie spodziewa się gwałtownych zmian, póki nie poznaje tajemniczego Scotta. Chłopak jest jej kompletnym przeciwieństwem. Mroczny, wytatuowany i niepokorny zaczyna bardzo intrygować powściągliwą Tessę. Jej dotychczas idealnie poukładany świat wywróci się do góry nogami, kiedy postanowi zaangażować się w związek z buntowniczym Scottem, który skrywa w zanadrzu jeszcze kilka sekretów z przeszłości…

Rozrywka i dobra zabawa, a do tego zadowolenie młodszych członków rodziny – poniższa pozycja klasyczne kino familijne. Praziomek to animacja od Chrisa Butlera (scenarzysta nominowanego do Oscara „Kubo i dwie struny”). Poznajemy w niej Lionela Frosta – wybitnego tropiciela potworów. Wybitnego jedynie w swoim skromnym mniemaniu, rzecz jasna – w oczach innych bowiem uchodzącego za kompletnego dziwaka. Sir Frost korzysta z każdej okazji, by udowodnić swój geniusz. Nie dziwne więc, że gdy otrzymuje tajemniczy list z zaproszeniem do Ameryki Północnej, natychmiast wyrusza na poszukiwania mitycznej Wielkiej Stopy, która może stać się jego przełomowym odkryciem! Niestety, szybko po przyjeździe okazuje się, że zaproszenie było podstępem, a autor, to ktoś, kogo naukowiec w ogóle nie mógł się spodziewać… Wspólnie ruszają na poszukiwania przygód i odkrywają znacznie więcej, niż Lionel kiedykolwiek mógł sobie wymarzyć.

OH KINO przygotowało również gratkę dla miłośników polskich filmów familijnych – przedpremierowe pokazy Dnia Czekolady. Film ma charakter przygodowy i opowiada historię Moniki i Dawida, którzy zaprzyjaźniają się ze sobą dzięki wspólnym sekretom. Przyjaciele odkryją świat, w którym żyją pożeracze czasu i będą szukać sposobu na cofnięcie zegara. Poznają szalonych bohaterów, m.in. Skoczka, który za pomoc im zażąda zapłaty w czekoladzie. Ponadto Monika i Dawid będą musieli zmierzyć się ze złą wiedźmą, która wykrada dzieciom wspomnienia.

