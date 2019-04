Wielkanocna mega układanka

POWIAT. Organizatorzy oławskiego jarmarku wielkanocnego zapraszają dzieci do udziału w grze terenowej Wielkanocna Mega Układanka

Kiedy? W sobotę 13 kwietnia o godzinie 10:00. Gdzie? Na oławskim Rynku. Rozpocznie się wówczas gra terenowa Wielkanocna Mega Układanka. Przyjdź i pomóż płożyć taki obrazek, jak na zdjęciu poniżej.

Dla pierwszych 50 dzieci, które w pierwszy dzień Jarmarku Wielkanocnego przyjdą do namiotu organizatora, będą mapki, na których zaznaczone są miejsca, gdzie schowano mega puzzle. – Szukamy puzzli według zasady: jedno dziecko to jeden puzzel – mówią organizatorzy. – Po odnalezieniu puzzla, zapraszamy ponownie do Rynku, do namiotu organizatora, po odbiór prezentu. Ale zabawa się jeszcze nie kończy, trwa do godziny 12.00. Wówczas zobaczymy finał gry – ułożoną Wielkanocną Mega Układankę. Uczestnicy konkursu złożą swoje autografy na planszy i zrobimy wspólne pamiątkowe zdjęcie. To historyczne zdjęcie już po Jarmarku, wydrukujemy na banerze i zamieścimy na oławskim Rynku razem z Wielkanocną Mega Układanką. Przyjdź i baw się razem z nami!

REGULAMIN GRY TERENOWEJ

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

⦁ Gra terenowa jest organizowana pod nazwą „Gra terenowa – Wielkanocna Mega Układanka” i jest zwana dalej: „Grą”.

⦁ Organizatorem Gry są Gmina Oława, Miasto Oława oraz Gmina Domaniów.

⦁ Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie punktów kontrolnych na terenie miasta Oława i wszystkich innych czynności zmierzających do prawidłowego jej przebiegu.

⦁ Gra zostanie przeprowadzona w dniu 13.04.2019, w godzinach 10:00-12:00.

O godzinie 12:00 zostanie wykonane pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników Gry.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

⦁ Uczestnikiem Gry („Uczestnik”) może być każda osoba, która:

⦁ ma nie więcej niż 13 lat i posiada pisemną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na udział w „Grze terenowej – Wielkanocna Mega Układanka”;

⦁ nie jest pracownikiem oraz członkiem rodziny pracowników organizatora Gry.

⦁ Warunkiem uczestnictwa w Grze jest spełnienie następujących warunków.

Osoba biorąca udział w Grze musi:

⦁ posiadać status Uczestnika zgodnie z § 1 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu;

⦁ zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu, składając oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu Gry terenowej;

⦁ udostępnić dane osobowe na potrzeby organizacji Gry;

⦁ pobrać mapę z namiotu Organizatora, odnaleźć w wyznaczonych przez Organizatora miejscach jeden element Wielkanocnej Mega Układanki tzw. puzzel, okazać zebrany element w namiocie organizator;

§ 3

NAGRODY

⦁ Nagrodami w Grze są materiały promocyjne organizatora Gry, o wartości nie większej niż 3.000 zł.

⦁ Zdobywcami nagród w Grze jest 50 Uczestników Gry. Każdemu Uczestnikowi przysługuje jeden zestaw nagród.

§ 4

KOMISJA KONKURSOWA

Celem zapewnienia prawidłowego przebiegu Gry, Organizator powoła komisję. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Gry, interpretacji i postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

§ 5

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

⦁ Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Gry oraz do utrwalania wręczania nagród za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

⦁ Osoby biorące udział w Grze zezwalają na upublicznienie swojego wizerunku.

§ 6

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

⦁ Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie przez Uczestnika Gry prawidłowych danych osobowych.

⦁ Przystępując do Gry i akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w oświadczeniu oraz pozwala na wprowadzenie swoich danych osobowych do bazy danych i ich wielokrotnego przetwarzania obecnie i w przyszłości przez Urząd Miejski w Oławie, Urząd Gminy Oława i Urząd Gminy Domaniów w celach informacyjnych i promocyjnych (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z §13 obowiązującego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L119 z dnia 4 maja 2016)(RODO)), oraz wyrażam zgodę na publikację wizerunku w mediach. Administratorem danych osobowych uczestników Gry jest Urząd Miejski w Oławie, Urząd Gminy Oława i Urząd Gminy Domaniów. Integralną część regulaminu stanowi wzór oświadczenia.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Grze.

Więcej na stronach organizatorów: www.GminaOlawa.pl, www.um.olawa.pl, www.gminadomaniow.pl.

Kategoria artykułu: Aktualności