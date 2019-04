Potrójna dawka dobrego kina

Oława. Kultura. W kwietniu w ramach seansów specjalnych w Kinie Odra będzie można zobaczyć trzy tytuły: „Złodziejaszki”, „Impostor” oraz „Faworyta”

Cykl rozpocznie się najnowszym dziełem japońskiego reżysera, które przyniosło mu Złotą Palmę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes 2018 oraz kilkadziesiąt innych wyróżnień i nagród, w tym tegoroczne nominacje do Złotego Globu, Independent Spirit Awards oraz BAFTA. „Złodziejaszki” to historia trzypokoleniowej rodziny żyjącej na przedmieściach Tokio. Utrzymują się z najróżniejszych dorywczych zajęć oraz drobnych kradzieży. I choć ledwo wiążą koniec z końcem, to gdy pewnego dnia w ich życiu pojawia się bezdomna dziewczynka, bez wahania decydują się zapewnić jej dach nad głową. To początek wydarzeń, które odsłonią skrywane tajemnice z rodzinnej przeszłości. Seans będzie można zobaczyć 22 kwietnia o godz. 17:45.

Kolejną propozycją jest horror „Impostor”, który wyświetlony zostanie dwukrotnie: 22 kwietnia o godz. 20:15 i 24 kwietnia o godz. 20:00. Młoda mama chcąc uciec przed przeszłością, przeprowadza się ze swoim synkiem Chrisem do domu na wsi, mając nadzieję na rozpoczęcie nowego życia. Pewnej nocy dziecko znika w lesie, a gdy się odnajduje, nie jest do końca sobą. Z dnia na dzień jego zachowanie staje się coraz bardziej dziwne, a matka zaczyna podejrzewać że chłopiec, który wrócił do domu, może nie być jej synem.

23 kwietnia o godz. 20:00 będzie można zobaczyć film „Faworyta” – przewrotny, pełen złośliwości i intryg obraz, który wyróżniony został Złotym Globem 2019, Nagrodą Publiczności na festiwalu Camerimage, dwiema nagrodami na festiwalu w Wenecji 2018 oraz tegorocznym Oscarem dla Olivii Coleman za najlepszą aktorkę pierwszoplanową. Królowa Anna, ostatnia z rodu Stuartów, nie radzi sobie z rządzeniem brytyjską monarchią. Wspiera ją doradczyni, księżna Marlborough, Sara Churchill. Status księżnej jest bezpieczny do momentu, kiedy na salonach pojawia się Abigail Hill. Zubożała krewna księżnej ma chytry plan wkupienia się w łaski królowej.

(kt)

Kategoria artykułu: Aktualności