Teraz sam naprawisz rower. Dla pierwszych korzystających są kupony…

Właśnie oficjalnie uruchomiono stację naprawy rowerów 🚵‍♂️ . Znajduje się u zbiegu Zacisznej i Iwaszkiewicza w Oławie. W tej chwili są tam przyczepione trzy kupony dla pierwszych korzystających. Kupony są dostępne na wszystkich trzech stacjach. Z tym kuponem można otrzymać w starostwie powiatowym przewodnik rowerowy. Gdzie zamontowano dwie inne stacje? Pisaliśmy o tym wczoraj: https://gazeta-olawa.pl/informacje/90784-nowosc-kilku-miejscach/

– Starostwo Powiatowe w Oławie zamontowało trzy stacje naprawy rowerów – mówi wicestarosta Witold Niemirowski. – Wnioski o to składałem ja jako radny Rady Miejskiej w Oławie w 2017 r., grupa rowerzystów i również radna Anna Leszczyńska w 2018 r. Więc jest to pokłosie działania wielu osób. Koszt wraz z montażem tych urządzeń wyniósł ok. 12 tys. zł . Starostwo zakupiło to ze środków promocyjnych. Wierzę, że rowerzyści będą zadowoleni, a w przyszłości takich stacji powstanie więcej np.przy Termach Jakuba

Kategoria artykułu: Aktualności