Premierowy tydzień w OH KINO!

OH KINO Oława zaprasza miłośników kinematografii na piątkowe nowości! W tym tygodniu czeka aż 5 premierowych tytułów, m.in. Manu. Bądź sobą!, Wilcze echa i trzymający w napięciu horror Impostor.

Manu. Bądź sobą! to idealna propozycja dla młodszych widzów, którzy wraz z rodzicami zechcą spędzić czas w OHKINO Oława. Ta wyjątkowa animacja opowiada o ptaszku, który całe swoje dotychczasowe życie spędza w przekonaniu, że jest mewą. Podczas lekcji latania okazuje się jednak, że różni się od rówieśników i należy do zupełnie innego ptasiego gatunku. Tytułowy bohater, Manu boryka się z odrzuceniem, póki nie spotyka akceptującej go grupy innych ptaków. Wraz z nimi musi stawić czoła wielu niebezpieczeństwom, które udowodnią mu, że bycie innym, a przede wszystkim bycie sobą, jest tak naprawdę największą siłą.

Basia 2 to kontynuacja przygód energicznej 5- latki, która stała się bohaterką niemal każdego przedszkolaka. Dziewczynka ma bujną wyobraźnię i codziennie masę nowych pomysłów na spędzanie wolnego czasu. Raz chce być baletnicą, innym razem chciałaby gotować, ale co najważniejsze, życie Basi to ciągła przygoda. Film jest krótszy od standardowych kinowych produkcji, dlatego idealnie sprawdzi się jako atrakcja dla najmłodszych widzów, np. przedszkolaków.

Kolejna propozycja to coś dla fanów teorii spiskowych i tematyki wojennej. Wilcze echa to historia załogi Titane- okrętu wojennego, który zostaje zaatakowany podczas misji u wybrzeży Syrii. Po trudnym powrocie do portu, okazuje się, że w stronę Francji zmierza pocisk atomowy. Załoga otrzymuje rozkaz kontrataku i zostaje wysłana na misję, która może doprowadzić do ogólnoświatowego konfliktu. Niestety, specjaliści analizujący podwodne dźwięki podejrzewają, że cała akcja jest podstępnie zaplanowaną intrygą, która może okazać się potężniejsza od najnowszej nawet technologii…

Jeśli nie jesteś fanem animacji, a tym bardziej surowych wojennych klimatów, ale za to uwielbiasz, kiedy włosy stają Ci dęba w OH KINO Oława ma również coś dla Ciebie – zagadkowy horror Impostor. Sarah samotnie wychowuje małego Chrisa. Ucieczka przed problemami sprowadza ją do zacisznego domku na wsi. Wydawałoby się, że wszystko w końcu idzie ku dobremu, ale pewnej nocy syn Sarah gubi się w lesie. Kiedy się odnajduje, nie jest tym samym chłopcem, którym był przed zaginięciem. Gdy wraz z upływem dni zachowanie Chrisa staje się coraz dziwniejsze, Sarah zaczyna podejrzewać, że w lesie wydarzyło się coś złego, a chłopak może wcale nie być jej synem…

Jeśli ktoś nie dotarł na przedpremierowe pokazy filmu Shazam!, regularne seanse już od 5.04! Kinowa adaptacja komiksu opowiadającego losy młodego chłopaka, który zyskał supermoce i za pomocą odpowiedniego zaklęcia zamienia się w dorosłego bohatera. Duża doza humoru i jeszcze więcej akcji to mocna zachęta do spędzenia czasu w kinowym fotelu.

