Mongolia okiem Czajkowskiego

Centrum Sztuki zaprasza do Klubu Skrzydlatych na spotkanie z geografem i podróżnikiem Jakubem Czajkowskim, który 4 kwietnia o godz. 18:00 opowie swoich przeżyciach w kraju Czyngis-chana

Mongolia to kraj o bogatej kulturze i imponującej historii. Jej najcenniejszym skarbem jest przyroda. Nieskażona, dziewicza i wbrew powszechnemu mniemaniu niezwykle różnorodna. Na mongolskim stepie niewiele zmieniło się od czasów Czyngis-Chana, a Mongołowie bardzo chętnie witają gości i często zapraszają do swoich jurt. To jeden z nielicznych narodów niezmienionych jeszcze współczesnym stylem życia.

Wstęp na spotkanie wolny. Ilość miejsc ograniczona. O godz. 11.00 odbędzie się spotkanie klas szkolnych w Ośrodku Współpracy Europejskiej „Odra”. Zainteresowane szkoły powinny się skontaktować z Centrum Sztuki.

Jakub Czajkowski to geograf i podróżnik. Organizuje i pilotuje wyprawy przygodowe, trekkingowe, konne i rowerowe w różne miejsca na ziemi. Kilkakrotnie podróżował konno po Mongolii i wędrował po górskich pustkowiach Azji Środkowej, w Pamirze i Tien-szanie. Przemierzał szlaki Tybetu, Indochin i syberyjską tajgę. Wielokrotnie organizował też trekkingi górskie w różnych pasmach Karpat. Pasjonuje się fotografią, dziką przyrodą i aktywnym wypoczynkiem, najlepiej na dystansie 100 km, z mapą i kompasem w dłoni.

(kt)

